Lancia poodhaluje zákulisí svého velkého dne. Podívejte se pod ruce italským mistrům v oboru

Zanedlouho nám čekají tři nové modely italské automobilky. Zatím jsme ale na úplném začátku. Jak to vlastně u Lancie v tomto období vypadá?

Opravdu velmi dlouho dopředu avizovaná renesance automobilky Lancia se před pár týdny rozjela sochou, která nese designové prvky třech nových modelů. Víme, že to budou Ypsilon a Delta. Třetím modelem by mohla být Aurelia. Na první koncept první z těchto vozů si ale ještě nějakou dobu počkáme. Aby tak nadšení neopadlo a Lancia nás do té doby držela zaháčkované, připravila si jakýsi seriál o svém obrození.

První epizoda je venku, pustit si ji můžete níže. „Tento krátký snímek vypráví úžasný příběh shrnující měsíce tvrdé práce, prezentací, bojů a odhodlání, které jsme všichni vložili znovuzrození naší značky. Pro mě je renesance značky splněným snem. Prostřednictvím této strategické cesty se chceme stát atraktivní, důvěryhodnou a respektovanou značkou v evropském prémiovém segmentu,“ komentuje video CEO Luca Napolitano.

Nadšení předsedy představenstva si můžete všimnout i tím, že pro video namluvil voiceover. První epizoda nás zavede do zákulisí eventu Lancia Day, během kterého se socha zveřejnila. Máte tak možnost vidět věci, které jsou zraky veřejnosti běžně skryté. Po této epizodě nás čekají ještě dvě další. Ta následující bude představena v dubnu při Milano Design Week.