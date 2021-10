Lancia oficiálně potvrdila návrat modelu Delta. Bude za pět let a na elektřinu

Nedávné spojení koncernů FCA a PSA do jednoho podniku Stellantis vytvořilo čtvrtého největšího výrobce aut na světě. Pod nově vzniklou fúzi spadá i tradiční italská automobilky Lancia, která si již delší dobu vystačí s jedním modelem na jediném trhu, a i tak se jí dařilo válcovat evropské prodeje Alfy Romeo.

Přechod do nového společenství ale znamená více využitelné techniky a více peněz. Lancia tak pomalu uvede další modely. Nyní také potvrzuje, že se v roce 2026 vrátí i jedno velmi slavné jméno - Delta. Nepůjde o žádnou limitku, ani o designové cvičení, ale o normální produkční auto, které si budeme moct všichni koupit.

„Všichni chtějí Deltu zpět a v našich plánech tak nesmí chybět. Vrátí se a bude to skutečná Delta: Vzrušující auto a manifest pokroku a technologie. A samozřejmě, že bude elektrická,“ uvedl nový šéf značky Luca Napolitano v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.

Že bude Lancia Delta elektrická se ale dalo čekat, protože značky pod skupinou Stellantis už na spalovací motory moc už nehledí. Ostatně poslední Lancia se spalovacím motorem bude představena do tří let a půjde o nástupce modelu Ypsilon, který se teď už kroutí deset let na trhu. Od roku 2026 by pak měla být Lancia čistě elektrická.

