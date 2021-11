Lancia oficiálně potvrdila export na další trhy. S Českou republikou zatím nepočítá

Lancia je na trhu už deset let jen s jedním modelem. Prodává jen v Itálii, ale i to jí stačí k válcování svých italských kolegů. V únoru letošního roku prošel malý hatchback Ypsilon dalším omlazením, které vozu dalo novou grafiku LED světlometů, lepší infotainment a i lepší kabinový filtr.

Spojením koncernů FCA a PSA ale Lancia už spadá pod skupinu Stellantis a zdá se, že ji za statečnost držet se na trhu deset let s jediným modelem, a ještě ho prodávat jak housky na krámě, čeká velká finanční injekce. To povede konečně k rozšíření modelové nabídky, ale hlavně k exportu.

Už na začátku října nám zástupci automobilky sdělili, že se do nabídky vrátí dříve oblíbený hatchback Delta. Dojde k tomu ale až za pět let a bude ho pohánět výhradně elektrický pohon. Nyní už je i oficiálně potvrzené, že Lancia bude své vozy exportovat i mimo Itálii a dojde k tomu v roce 2024.

V uvedeném roce si budou moct novou Lanciu koupit v Rakousku, Belgii, Francii, Německu a Španělsku. V následujícím roce by se mělo prodávat i ve Velké Británii. O České republice se automobilka nezmiňuje. Od roku 2026 chce Lancia prodávat už jen elektromobily a zaměřit se proti Tesle, Volvu a vozům Mercedes-Benz EQ.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon