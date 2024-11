Lancia obnovuje spolupráci se Sparco. Do jejích nových závoďáků Ypsilon dodá řadu dílů

Společnost Sparco vstoupila na světovou scénu v roce 1977 po zpřísnění bezpečnostních standardů ze strany FIA. Jejím prvním významným produktem byla nehořlavá závodní kombinéza, která ve své době vydržela odolávat plamenům po rekordní dobu 11 sekund.

Od té doby nabídla řadu produktů pro skutečné závody i životní styl a spolupracovala s nejvýznamnějšími stájemi v řadě motoristických disciplín. Není překvapením, že mezi ně patřila i Lancia, která momentálně prožívá znovuzrození skrze nedávno uvedený model Ypsilon. Ten vyšle také na závody skrze ostrou verzi Rally4 HF, poháněnou přeplňovaným tříválcem o objemu 1,2 litru, který posílá na přední kola svých 156 kW skrze pětistupňový manuál Sadev a samosvorný diferenciál.

K dalším známým dodavatelům pro soutěžní speciál patří například Ohlins, od nichž pohází stavitelné tlumiče. Společnost Sparco pak dodala pásy, volanty, pedály a moderní závodní sedadla Matrix s laminátovou konstrukcí, odpovídající předpisu 8855-2021. Dále poskytne kompletní výbavu pro posádky, čili nehořlavé kombinézy a spodní prádlo, rukavice i boty.

Lancia Ypsilon Rally4 HF bude nasazena do značkového šampionátu Trofeo Lancia Rally, který v Itálii v příštím roce nabídne šest závodů a umožní jezdcům soupeřit s kompletní tovární podporou o lákavé ceny v celkové hodnotě zhruba 300.000 eur. Vítěz pak bude moci oficiálně nastoupit za Lancii do evropského rallyového šampionátu v roce 2026.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon