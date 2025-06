Lancia nenápadně ukázala sportovně střižený hybrid Ypsilon HF Line. Ukázal se v reklamě

Když jsme naposledy psali o značce Lancia, bylo to drobné vylepšení pro současně jediný model Ypsilon, který jako elektromobil nově ujede až 425 kilometrů a výkon mild-hybridní motorizace stoupl z 74 na 81 kW, kvůli přípravě na novou emisní normu Euro 7. Jak ale možná víte, Lancia už také znovu závodí s verzí Rally4 HF.

Závodní verzi doplní i silniční verze HF, která bude mít elektromotor o výkonu 280 koní. Bude to tedy stejná technika, jakou používají také Abarth 600e nebo Peugeot 208 GTi. Sportovně zaměřená Lancia má teď novou reklamu, ve které se tak trochu nenápadně ukazuje ještě jeden model, ke kterému není žádná oficiální tisková zpráva.

V reklamě se uvádí, že jde o model Hybrid HF Line. V italském konfigurátoru nic takového není a v souvislosti s verzí HF se dříve mluvilo jen o elektromobilu. Pokud jste teď vyskočili nadšením, že skutečně vznikla i spalovací varianta, asi se zase radši posaďte. Jak název i vzhled napovídají, mělo by jít nejspíš jen o výbavu. Snad se o ní brzo dozvíme víc.

Zdroj: Lancia | Zdroj videa: Lancia

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon