Lancia Delta Safarista má přimět majitele dovádět na šotolině. Při té ceně o tom ale pochybujeme

Eugenio Amos, zakladatel automobilky Automobili Amos, měl vizi. Stvořit technicky nejlepší a řidičsky nejskvostnější Lancii Delta Integrale 16V s využitím moderních materiálů a komponentů. To se mu podařilo a v roce 2018 prezentoval strhující silniční verzi Delta Futurista. Navzdory astronomické ceně značka loni ohlásila, že dokončila výrobu všech dvaceti exemplářů, které předala šťastným majitelům.

Jenže spousta z nich zřejmě skončí pod plachtou v klimatizované garáži spíše jako trofej než nástroj řidičského opojení. Vzhledem k ceně okolo 14 milionů korun a omezené sérii se to dá pochopit, ale stejně je to škoda, a tak trochu mrháním času a úsilí vývojářů při honbě za technickou dokonalostí.

Eugenio se proto pustil do nového projektu, který, jak doufá, přiměje majitele vyrazit ven a užít si trochu zábavy. Tým posbíral veškeré poznatky z Futuristy a stvořil rallye derivát Safarista. Karbonový základ karoserie je stejný, ale nárazníky a blatníky spolu s podběhy prošly adaptací na šotolinové prostředí. Za kola se nastěhovaly rozměrné zástěry, plastová boční okna mají malé větrací otvory a jiný je také střešní spoiler. Závodní charakter dotváří černá kola Evo Corse obutá do terénních pneumatik Pirelli Scorpion.

Za rapidním nárůstem světlé výšky stojí nastavitelný podvozek Reiger a skrze paprsky kol prosvítá brzdová sestava Brembo. Zesílené šasi je doplněno ochranou citlivých částí pohonu, například motoru s posíleným výkonem na 394 koní. Toho motoráři dosáhli specifickým naladěním a úpravou chladicího okruhu spolu s instalací nové řídicí jednotky Motec. Sekvenční převodovka má pět rychlostí.

V závodně pojatém interiéru toho moc nezbylo. Posádku chrání bezpečnostní klec a karbonové skořepiny Sabelt s vícebodovými pásy. K dosažení ideální polohy za volantem přispívají nastavitelné pedály Tilton. Veškerá jízdní data se zobrazují na jednotce Motec umístěné na tyči řízení.

Taková sestava by leckoho mohla přimět jít si zařádit na prašné cesty, ale máme dojem, že tuto myšlenku opět zhatí unikátnost vozu. Předně Delta Safarista vznikne pouze v 10 kusech, takže bude o polovinu vzácnější a cena přestavby se odhaduje na 17,1 milionů korun po započtení DPH a ceny dárcovského vozu.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

