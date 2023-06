Lancia Delta S4 Stradale se dočkala moderní pocty. Byli jsme u premiéry, naživo vypadá skvěle!

Silniční verze ikony skupiny B se dočkala moderní reinkarnace. Vznikne pouze 44 kusů.

O víkendu se konala výstava automobilů Milano Monza Motor Show, kde došlo k několika premiérám. Jednou z nich byla i reinkarnace Lancie Delta S4 Stradale, které náležel velký stánek a výsostní pozice uprostřed výstavní plochy, aby byla všem na očích. Už na první pohled je jasně poznat, že jde o moderní pojetí Lancie. Na místě jsme byli, protože se zrovna okolo jel závod Mille Miglia, jehož jsme byli součástí.

Vůz se jmenuje Grassi 044S a má jej na starosti milánská společnost Scuderia Grassi. Jeho úkolem je navázat na ikonu skupiny B, takže má i odpovídající široký bodykit a bachratou zadní část, která naznačuje uložení motoru a také nám dává malou nápovědu, co by mohlo být základem. Výrobce se totiž přímo nepochlubil, ale mluví se o základech v Alfě Romeo Brera. To by také mohlo naznačit nižší cenu produktu.

Tak jako tak, Grassi postaví jen 44 exemplářů. Za tvary vozu je zodpovědný automobilový designér Gisueppe Armano a výsledek měří 4180 mm na délku, 2000 mm na šířku a 1267 mm na výšku při rozvoru 2600 mm. Vůz ještě není zcela hotový, možná i proto měl silně zatemněná okna, aby nebylo vidět dovnitř, a také nebyli tvůrci vozu tak úplně upovídaní. Každopádně bylo zveřejněno pár čísel, která jsou zajímavá.

Pod kapotou má být motor 3.0 V6 se dvěma turbodmychadly o výkonu 477 kW (650 koní), který má pohánět všechna čtyři kola přes šestistupňovou manuální či sekvenční převodovku. Cíl je dostat se na 1100 až 1200 kg hmotnosti a dostat se z nuly na stovku za 2,9 sekundy. K tomu ještě výrobce přidává maximálku 300 km/h. Inu, slibem nezarmoutíte a čísla nikomu neublíží. Auto jsme vidět ještě nejeli.