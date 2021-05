Lancia 037 se vrací jako restomod. 513 koní na zadní kola posílá manuál

Lancia 037 získala automobilce v roce 1983 titul mistra světa. Do historie se také zapsala jako jedno z nejkrásnějších závodních aut na světě a také díky tomu, že šlo o poslední auto, které vyhrálo WRC s pohonem zadních kol. Silniční verze tohoto vozu jsou dnes velmi ceněné.

Italský startup Kimera Automobili se rozhodl tuto ikonu oživit a přišel s restomodem, který legendární tvary přenese do 21. století. Nemyslete si ale, že auto staví nějaká mladá másla, tohle je projekt ostřílených chlapů z motorsportu. Na stavbě se totiž podílí i tvůrci původního vozu.

Třeba inženýr Sergio Limone. Ten dříve pracoval na modelech 037, Delta S4 a také závodní Alfě Romeo 155. U reinkarnace má na starosti šasi. Na motor o objemu 2,1 litru dohlíží zase legendární Claudio Lombardi. Agregát má dosahovat výkonu 377 kW (513 koní) a točivého momentu 550 N.m.

Po vzoru původního vozu bude manuální převodovka přenášet sílu pouze na zadní kola. Vůz dostane tlumiče Öhlins a o zastavení se na přání postarají karbon-keramické brzdy. Kimera Automobili EVO37 vznikne pouze v 37 exemplářích. Každý z nich vyjde na 480.000 eur (12.211.000 Kč).

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

