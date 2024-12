Lambroghini má vlastní televizi. Nabízí snad tunu obsahu od závodů až po technické rozborky

Televize Lamborghini mi nefunguje tak, jak by měla. To ale neznamená, že nenabízí lákavé věci.

Lamborghini TV zní jako něco, co by si nadšenci do sportovních aut určitě rádi pustili. A představte si, že to skutečně existuje. Pokud už jste sjeli vše podstatné na Netflixu, HBO, Prime Video a dalších streamovacích službách, můžete si naladit tento televizní kanál, který můžete mít na chytrých televizích se systémy Android TV, Tizen nebo Webos TV.

Třeba já mám televizi Samsung a stačilo mi to vyhledávače nových aplikací naspat písmeno L. Televize Lamborghini byla hned třetí výsledek. Aplikace má jen pár megabytů, takže se na interní úložiště televize určitě vejde. Po otevření se vám zobrazí tuna kontentu, který sahá od podcastů po technické rozborky. Jsou tam i různé rozhovory a třeba i příběh Countache z filmu Cannonball Run.

Všechno je to tam krásné, jen by to asi chtělo nějakou aktualizaci. Aplikace nefunguje úplně plynule a po spuštění videa se kolikrát ukáže jen černá obrazovka. Je to velká škoda, protože většina videí tam vypadá skutečně lákavě. Na jiných systémech to třeba funguje skvěle, ale třeba hodinu a půl dlouhý závod World Finals mi aplikace vůbec nechtěla pustit.