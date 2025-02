Lamborghini ve videu rozebírá motor Temeraria. Náš V8 nemá konkurenci, říká značka

Loni představený nástupce Huracánu, Lamborghini Temerario, dorazil na trh s poměrně unikátním hybridním osmiválcem, díky kterému svou novinku automobilka popisuje jako „jediný sériově vyráběný supersportovní vůz schopný dosáhnout 10.000 otáček za minutu“. A po detailnějším rozebrání monokoku vozu se nyní značka v obdobném duchu obrací právě i na tuto mocnou jednotku.

Na novém videu nám Lamborghini svůj V8 doslova rozebírá před očima, přičemž záběry doplňuje voiceover vyzdvihující přednosti motoru – a který by se svým dramatickým přednesem neztratil v „Showcase“ režimu starých dílů Need for Speed. Hybridní konfigurace jednotky se třemi elektromotory zajišťuje Temerariu systémový výkon 920 koní (677 kW).

Čtyřlitrový V8 se dvěma turbodmychadly (s interním označením L411) vyvinutý od základu v centrále automobilky v Sant'Agatě je nicméně sám o sobě „jedním z nejvýkonnějších v segmentu“. Dosahuje výkonu 800 koní (588 kW) při 9000-9750 ot/min a točivého momentu 730 Nm v rozmezí 4000 až 7000 ot/min. Dvojice turbodmychadel je zde umístěna do V motoru (tzv. konfigurace „hot V“), což poskytuje kompaktní rozměry jednotky a optimalizaci tepelného managementu.

Elektromotor umístěný mezi osmiválcem a převodovkou zajišťuje okamžitou odezvu již od nízkých otáček motoru a při řazení převodových stupňů funguje jako „vyplňovač“ mezery v točivém momentu. Zlepšuje tak odezvu motoru a vytváří pocit lineárního a neomezeného růstu otáček až do omezovače v 10.000 ot/min.

V8 spoléhá na plochou klikovou hřídel či titanové ojnice, přičemž další technická řešení přebírá z motorsportu. Například ventilová zdvihátka s vahadly mají povrchovou úpravu DLC (Diamond Like Carbon) z amorfního uhlíkového materiálu s vlastnostmi diamantu. Díky tomu by bezpečně vydržela až 11.000 ot/min.

„Žádný jiný přeplňovaný motor na trhu nemá takovou charakteristiku slučující výhody dvou světů: lineární a konstantní akceleraci atmosféricky plněného motoru a dostupnost točivého momentu přeplňované jednotky,“ uzavírá hlas ve videu.