Lamborghini už chystá nástupce Aventadoru. Bude hybridní, ale ne na úkor spalovacího motoru

Nový dvanáctiválcový supersport by se mohl objevit už za rok. Na downsizing se vykašle a kompromisy neuznává.

Technický ředitel Lamborghini Rouven Mohr poodhalil tajemství chystané vlajkové lodi v rozhovoru pro magazín Autocar. Italská automobilka samozřejmě musí projít jistou formou elektrifikace, ale trochu jiným způsobem, než většina ostatních výrobců v první lize. Připravovaný supersport bude mít zcela nový velkoobjemový motor V12, doplněný hybridní technikou, ukládající energii do superkondenzátoru – jde o vývoj techniky, kterou značka představila v modelu Sián. Superkondenzátor prý v aktuální podobě váží jen 34 kilogramů a umožňuje třikrát rychlejší nabíjení, než podobně velká li-ion baterie.

„V žádném autě neprovedeme hybridizaci s downsizingem. Vždy budeme něco přidávat,“ uvedl Mohr. „Dodáme ještě větší výkon spalovacího motoru plus hybridizaci – nebudeme ubírat jednomu a kompenzovat to druhým,“ vysvětluje. To by znamenalo ještě více síly jednotky V12, než u rozlučkové edice Avetadoru Ultimae, tedy přes 574 kW (780 k) plus další výkon díky elektřině. Dále Mohr prozradil, že auto bude kompletně nové do posledního šroubku – motor, převodovka, naprosto vše. Nebude využívat nic podstatného z žádného stávajícího vozu značky.

V dohledné době se objeví také nástupce Huracánu. I ten dostane hybridní techniku, ale zřejmě v klasičtějším pojetí. Zatím ale není jasné, zda bude pokračovat s vidlicovým desetiválcem, který končí v sesterském Audi R8. Vyvíjet zcela nový motor V10 pro základní sportovní model jedné značky by bylo dost drahé, otázkou je, jak moc by se dala upravit stávající jednotka. Mohr také uvedl, že se můžeme těšit na výraznější odlišnost obou modelů po stránce designu – nástupce Aventadoru a Huracánu si mezi sebou prý rozhodně nespleteme.