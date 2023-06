Lamborghini Urus přejde na hybrid už příští rok. Pak o spalovací motor přijde úplně

Rychlé SUV z Itálie musí jít s dobou, takže se postupně elektrifikuje. Na nákup se spalovacím motorem je však ještě dost času.

Lamborghini Urus je prodejním tahounem italské automobilky, který pod kapotou ukrývá osvědčený koncernový osmiválec se dvěma turbodmychadly. Po představení byl naladěný na 650 koní, nyní po faceliftu modelu posílil na ďábelských 666 koní, a to jak ve verzi S, tak i v ostřejší Performante. Současný předseda představenstva značky Stephan Winkelmann nyní britským kolegům z Autocaru prozradil, jak to s modelem bude dále.

Urus dostane plug-in hybrid, který bude vycházet ze stejného motoru 4.0 V8. Model se tak stane druhým hybridem do zásuvky, prvním je nástupce Aventadoru s názvem Revuelto. K této změně v nabídce dojde na konci příštího roku, do té doby bude v prodeji klasika. Už se také ví, co bude dál. Druhá generace modelu bude v roce 2029 elektrická a půjde o druhý takový model od Lamborghini. První EV se představí v roce 2028 jako zvýšené GT 2+2.

Mezitím se pečlivě pracuje na náhradě modelu Huracán, která bude taktéž plug-in hybrid a představit by se měla příští rok. Zdá se logické, že motor novinky bude shodný s Urusem. Řeč pak samozřejmě přešla i na syntetická paliva, nicméně ta jsou dle Winkelmanna spíše pro udržení stávajících vozů v provozu, než aby se na ně ve velkém přecházelo u zcela nových modelů.