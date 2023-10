Lamborghini tíží dilema ohledně budoucnosti. Elektromobily budou, ale má i jiné řešení

Lamborghini stojí na důležitém rozcestníku, který ovlivní vývoj jeho modelů v dalších letech. Zatímco svět míří k plné elektrifikaci, italská automobilka si v tomto ohledu udržuje chladnou hlavu. Více o současném postoji prozradil redakci britského magazínu Autocar generální ředitel Stephan Winkelmann.

Ten připouští myšlenku elektrické budoucnosti, ale pouze u komerčnějších modelů jako je Urus a budoucí Lanzador GT. V tomto segmentu, zřejmě výhledově, jiná alternativa není a mladá klientela je na takovou změnu připravená. Tlak moderní doby na emise a odpovědnou výrobu roste a stává se součástí prestiže značky. A je jedno, že automobily značky Lamborghini hrají v globální produkci emisí mizivou roli. O elektrickém osudu Uruse je do konce dekády jasno.

Otazník ale visí nad supersportovními modely. Tady je situace složitější, protože automobilka zatím nemá zpětnou vazbu, jestli by takové bateriové auto zákazníci chtěli. I v tomto segmentu již panuje konkurenční boj a jestliže Lamborghini promarnilo šanci být první, musí přijít s pořádnou střelou, ze které si lidi sednou na zadek. A to pochopitelně nebude jednoduché, ani levné.

Právě proto automobilka vyčkává, jak dopadne situace kolem syntetických paliv. Kolem legislativy i výroby panuje spousta otázek. Ve větším měřítku se do výroby pustilo Porsche, ale jeho příspěvek je jen kapkou v moři, pokud se e-palivo má stát cestou ke globálnímu snížení emisí automobilů se spalovacím motorem, kterých tu v roce 2035 bude stále obrovské množství.

Přechod na syntetické palivo představuje pro Lamborghini finančně lákavý mezistupeň, protože by mohl delší dobu ponechat hybridní pohon. Ten plánuje udržet ještě dalších osm let a jestliže vývoj nového modelu trvá čtyři roky, může si automobilka dovolit s rozhodnutím ještě pár let počkat.