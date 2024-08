Lamborghini představuje koupací šortky. Na oblečení jsou docela hi-tech, ale cena tomu odpovídá

Také automobilka Lamborghini má zcela pochopitelně své vlastní oblečení, které je především sportovně zaměřené a objevují se na něm stejné vzory, jako na jejích vozech. Nyní oznamuje spolupráci s výrobcem oblečení Orlebar Brown, která se specializuje právě na letní oblečení. Na stránkách obou značek tak nyní najdete deset nových kousků z limitované edice, které vás obléknou na teplé letní dny i na pořádnou koupačku.

Jenom to asi nebude koupačka v lomu někde za vesnicí, ale na riviéře. Jsme zvyklí, že merchandise automobilek je drahý, ale Lamborghini nám dokazuje, jak moc drahé to vlastně může být. Lněná košile s krátkým rukávem totiž vyjde na 416 eur, což je 10.500 Kč. Přitom fajn lněná košile od Polo Ralph Lauren, což je hodně profláknutá značka u lidí, kteří nejspíš nikdy nehráli polo, stojí polovinu.

Šortky do vody vás vyjdou na 8750 Kč a nejdražší položkou jsou taktéž šortky do vody, ale černé. Ty stojí 12.000 Kč. U značky Orlebar Brown jde nicméně o běžné ceny, nejde o nic skandálního. Jejich vysokou cenu výrobce vysvětluje třeba tím, že jsou ručně šité a jsou z polyamidových vláken, tudíž rychle schnou a z tohoto materiálu se dělají třeba chirurgické nitě. Dále mají nerezové kovové části, zajímavé designy a spousta lidí je nosí jako normální šortky, nejen do vody.