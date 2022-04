Lamborghini odkládá premiéru okruhového Huracanu. Prý je to pro dobro zákazníků, přitom je vůz hotový

Současně se sériovým Huracanem nabízí automobilka také okruhový speciál. Jeho nová evoluce měla přijít už loni, ale automobilka se rozhodla počkat. Závodit s ním chce až do sezóny 2026.

Zatímco u běžných aut přichází facelift skoro každé dva roky, někdy i po roce, supersportovní vozy to mají trochu jinak. Například Lamborghini paralelně se sériovými vozy vyvíjí jejich závodní deriváty a nové poznatky mezi oběma segmenty kombinuje. První Huracan se světu ukázal v roce 2014, ale ani po sedmi letech nezamíří do důchodu.

Lamborghini má za sebou úchvatnou závodní historii, která je spojená také s Huracanem. V roce 2014 jsme se dočkali ostré verze Super Trofeo a o rok později okruhového speciálu GT3. S rokem 2018 přišlo vyladěné silniční EVO následované o dva roky později opět závodní verzí GT2.

Závodní oddělení Lamborghini Squadra Corse chtělo pro tento rok přijít s novým GT3 EVO2 pro sezónu 2022, což se dalo částečně očekávat vzhledem k faceliftu sériového modelu. Vedení ale rozhodlo odložit premiéru o rok. Oficiálním důvodem je obchodní strategie, která chce ponechat více času klientům po kovidové pandemii pro další investice.

Tým získal čas i vývojový tým a EVO2 je na úspěšné cestě k zisku homologace, která by mu měla umožnit závodit až do roku 2026. Majitelé současného Huracana GT3 EVO budou mít možnost značkové přestavby na specifikaci EVO2, která má přinést mnoho odlišností a novinek.

V mezičase nám automobilka poskytla upoutávku, kde můžeme část nového modelu vidět a mnohé naznačuje i dodatečný slogan „The STOry continues…". To znamená, že závodní verze bude pravděpodobně vycházet ze současné silniční verze STO. Většinou to bývá obráceně. Automobilka si nejdříve odzkouší novou techniku na závodní dráze a poté ji předá do běžné produkce. Zde je to naopak, i když ne tak úplně. Nesmíme zapomenout, že STO přejímá techniku právě ze závodního speciálu, takže je to neustálý přesun z ulice na závodní dráhu. Výsledkem je ale kombinace toho nejlepšího z obou světů.