Lamborghini našlo recept na úspěch v nelehké době. Má vysoké prodeje a do konce roku představí tři novinky

Lamborghini má za sebou mimořádně úspěšný půlrok. Letos se ještě vytasí se třemi novinkami.

Zdá se, že Lamborghini našlo účinný lék na dnešní nelehkou dobu plnou nejistoty. Díky optimálnímu prodejnímu mixu, vysokému zájmu o zakázkové úpravy a výhodným kurzům hrdě hlásí nejlepší půlrok v historii značky s 5090 objednávkami. To představuje meziroční růst o 4,9 procenta, přičemž nejvíce vozů (1521) putovalo do USA. Obrat společnosti vzrostl o 30,6 procenta na 1,33 miliardy eur, ale co je důležitější, provozní zisk stoupl o rekordních 69,6 procenta na 425 milionů eur.

O nedostatek práce se Lamborghini bát nemusí, jelikož už nyní jsou výrobní kapacity pro příští rok naplněny. Asi není překvapením, že Urus je nejprodávanějším modelem s 61procentním podílem. Z přílivu peněz do pokladny budou profitovat také zákazníci v podobě třech nových modelů představených ještě v tomto roce. Konkrétně půjde o Urus a novou verzi Huracanu.

První premiéry se dočkáme koncem měsíce na Pebble Beach. Půjde o nový modelový ročník SUV Urus a výkonnou verzi Evo. Nakonec, s myšlenkou okruhově zaměřeného Uruse ST-X si automobilka pohrávala už v roce 2019. Není tajemstvím, že novinka bude mít plug-in hybridní pohon.

Třetí přírůstek nebude těžké uhodnout. Půjde o terénní verzi Huracanu (Sterrato), o níž jsme nedávno psali. Nejenže půjde o první Huracan vhodný mimo zpevněné silnice, ale vzhledem k jeho končícímu životnímu cyklu je pravděpodobně poslední s atmosférickým desetiválcem. Unikátní bude z řidičského i investičního hlediska. Nástupce dostane po vzoru Urusu nabíjecí kabel.

Příští rok se můžeme těšit na nástupce Aventadoru s nově vyvinutým elektrifikovaným dvanáctiválcem. Prvního elektromobilu v podobě crossoveru se dočkáme v roce 2028.