Lamborghini nabídne crème de la crème reproduktory. Stojí ale jako nové Porsche

Novinka se jmenuje Il Cremonese Ex3me Automobili Lamborghini Edition, ladí se ručně a je lakována skutečnými barvami Lamborghini.
Italský výrobce Sonus faber chystá premiéru nových luxusních reproduktorů, představí je na automobilovém týdnu v Monterey v prestižní vile Lamborghini v kalifornském Pebble Beach. K mání bude pouhých padesát číslovaných kusů, lakovaných v tradičních odstínech italského výrobce sporťáků: Giallo Countach, Arancio Egon, Blu Marinus Matte, Verde Mercurius, a Nero Nemesis Matte.
Finální ladění každé sady reproduktorů provádějí experti Sonus faber po sluchu – výsledkem má být dokonalý zvuk srovnatelný s živou hudbou. Výškový reproduktor s membránou z berylia a povrchovou úpravou DLC, převzatý z modelu Ex3ma, nabízí mimořádnou mikrodynamiku a rozlišení s rezonanční frekvencí nad 35 kHz.
Středové pásmo zajišťuje 180 mm měnič z přírodních vláken (kombinace vzduchem sušené celulózy, kapoku a kenafu), který se vyznačuje charakteristickou teplou a realistickou barvou zvuku. Hloubky obstarávají dva 180 mm basové reproduktory se sendvičovou konstrukcí membrány, poskytující hluboký a přesný bas v harmonii se středy.
Nejnižší frekvence zprostředkovávají bočně umístěné infrawoofery z nanouhlíkových vláken, umístěné v uzavřených „stealth reflex“ komorách pro čistý a silný výkon. O precizní propojení všech pásem se stará nově navržený crossover Paracross Topology s prvotřídními komponenty Mundorf, která zajišťuje čistotu přenosu, přesnou fázovou odezvu a minimální úroveň šumu.
Běžné reproduktory Sonus Faber Il Cremonese ex3me prodává český shop Voix za 1.699.990 Kč. Edice Lamborghini by měla vyjít na 125.000 eur, což je přes tři miliony korun. Do této ceny se mimochodem vejdou Porsche Panamera nebo Porsche Cayenne v základních výbavách.
Zdroj: Lamborghini | Zdroj videa: Lamborghini
Ferruccio Lamborghini založil společnost vyrábějící sportovní automobily v roce 1963 coby konkurenta značkám, jako je Ferrari.
Po vyhlášení úpadku a změně vlastníků přešlo Lamborghini v roce 1987 pod Chrysler. Od roku 1998 ho vlastní Audi (Volkswagen Group).
