Budoucnost Lamborghini se neobejde bez ovcí. Ultra GT Lanzador má přes 1300 koní a je na baterky

Italský výrobce supersportovních automobilů představil koncept prvního plně elektrického modelu. Lamborghini Lanzador láká na „neporovnatelný zážitek z jízdy“ spojený s každodenní praktičností.

Peklo zamrzlo a Lamborghini představuje koncept plně elektrického gran turisma jménem Lanzador, které se má stát součástí čtyřčlenné modelové řady v roce 2028. Odvážné rozhodnutí italské automobilky předznamenala strategie Direzione Cor Tauri, jejíž hlavním cílem je minimalizace uhlíkové stopy za pomocí alternativních pohonů. A přestože Lanzador postrádá spalovací motor, výrobce slibuje, že zážitek za volantem zůstane nezaměnitelné DNA značky Lamborghini věrný.

Ačkoliv se oficiálně jedná o náhled budoucího směřování automobilky, Lamborghini nám v tiskové zprávě nabídlo poměrně bohaté množství informací. „Konceptem čtvrtého modelu otevíráme nový segment našich vozů: Ultra GT. Ten díky průkopnickým technologiím nabídne zákazníkům nový a nesrovnatelný zážitek z jízdy,“ uvedl Stephan Winkelmann, generální ředitel Automobili Lamborghini.

Lanzador má kombinovat výkon supersportovního vozu Lamborghini, který řidiči poskytne zábavu a všestrannost. Sám výrobce přiznává, že novinka cílí především na rostoucí skupinu zákazníků, kteří na automobilech obdivují zejména technologie.

Co se designu týče, již krátce po představení jsou názory značně rozpolcené. Italská automobilka označuje koncept jako „GT s vysokou světlou výškou a koncepcí sedadel 2+2“. Jinými slovy - jedná se o třídveřový crossover. Dále nám bylo řečeno, že inspirace pro vzhled exteriéru pochází ze směsi několika legendárních modelů včetně Sesto Elemento, Murciélago nebo Countach LPI 800-4.

Při pohledu na přední stranu rukopis inženýrů z Lamborghini nepochybně poznáte, avšak pokud uděláte několik kroků do strany a podíváte se na koncept z profilu, začnete o svém úsudku pochybovat. Jako by výrobce vzal siluetu jednoho ze svých supersportů, trochu ji „natáhl“ do výšky a karoserii doplnil o komicky velká kola. Totéž platí u zezadu, která je poměrně plochá, čímž odhaluje ohromně široké pneumatiky.

Pozice za volantem byla pro změnu převzata z modelu Huracán Sterrato a doplněna o prvky na motivy vesmírné lodi. Inu, z obrázků můžeme usuzovat, že v takovéto podobě Lanzador do sériové výroby nevstoupí. Na to je těch futuristických prvků značný přebytek. Nicméně, základní koncepce zahrnuje dvojici obrazovek - digitální štít pro řidiče a displej naproti sedačce spolujezdce. Žádnou „hlavní“ obrazovku infotainmentu uprostřed nenajdete, jen několik ovládacích prvků, jejichž účel si netroufneme odhadovat. Jak již bylo zmíněno, koncept počítá se čtveřicí sedaček, které se dají sklopit, čímž se rozšíří již tak (na pohled) prostorný zavazadelník.

Jak se v dnešní době sluší a patří, kabina je poskládána převážně z ekologických materiálů. Na sedačky, část palubní desky a výplně dveří byla použita vlna Merino z australských ovcí. Vzhledem k tomu, že jim každý rok doroste vlna nová, můžeme ji považovat za obnovitelný materiál. Barevné prošívání je vyrobeno ze směsi recyklovaného nylonu a plastu, pěna v podsedácích je vyrobena 3D tiskem z recyklovaných vláken a takto bychom mohli pokračovat.

Co se pohonu týče, výrobce neprozradil žádná konkrétní čísla - jen to, že špičkový výkon celé soustavy přesáhne jeden megawatt (takže více než 1340 koní). Lanzador bude disponovat stálým pohonem všech kol, který zajistí dva elektromotory - jeden na každé nápravě. Pro lepší jízdní vlastnosti při dynamické jízdě, je zadní náprava vybavena určitou formou vektorování točivého momentu. K dispozici je také nový systém řízení jízdní dynamiky Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata. Systém využívá množství senzorů za účelem přizpůsobení dynamiky vozu individuálním potřebám řidiče prostřednictvím sofistikovaného algoritmu.

Výrobce dále vyzdvihuje aktivní aerodynamiku a aktivní odpružení „Kombinace těchto systémů povyšuje jízdní vlastnosti koncepčního vozu na novou úroveň ve srovnání se supersportovním vozem se spalovacím motorem. Jedná se o elektrické, superinteligentní Ultra GT. Díky zcela novým a vysoce integrovaným jízdním režimům, včetně aktivních ovladacích prvků, Lamborghini zvyšuje potěšení z jízdy, dynamické vlastnosti ale i bezpečnost a zpětnou vazbu pro řidiče,“ říká Rouven Mohr, technický ředitel společnosti Lamborghini.

K dojezdu jsme se v tiskové zprávě dozvěděli pouze to, že „potřebnou energii zajišťuje vysoce výkonná baterie nové generace, která zajišťuje dlouhý dojezd.“