Lamborghini kvůli koronaviru vztyčilo bílou vlajku. Produkce v tradiční továrně prozatím končí

Epidemie nového viru COVID-19 se začala šířit na přelomu roku z Číny. Ohniskem nákazy v Evropě je Itálie, která je nyní v karanténě. V rámci ochrany obyvatel oznamují velké firmy přestávky ve výrobách. Jednou z nich je i Lamborghini, které momentálně oznámilo přestávku ve výrobě v Boloni.

„Toto opatření je aktem sociální odpovědnosti a soucítěním s našimi lidmi během této mimořádné události, ve které se Itálie momentálně nachází a která se momentálně rozšiřuje po celém světě“, oznámil vedoucí společnosti Stefano Domenicali, který je u kormidla automobilky od roku 2016.

Zaměstnanci jsou doma ode dneška až do 25. března. Po uplynutí doby se uvidí, Lamborghini se ale chystá vrátit v plné síle co nejdříve to půjde. Momentálně má totiž plné ruce práce s modelem Urus, který je celosvětově velmi populární. Jenom v loňském roce dodalo zákazníkům téměř pět tisíc kusů tohoto vozu, což dělá více jak polovinu produkce.

Stejný krok se očekává i od automobilky Ferrari. Ta však i nadále své brány nezavírá. V továrně jsou pouze zavedena preventivní opatření a výroba jede dál. Region Emilia-Romagna, ve kterém domácí Maranello sídlí, je přitom jednou z nejvíce postižených oblastí.