Lamborghini Huracán Tecnica má po české premiéře. Vyladěný mix všech verzí se u nás těší velké popularitě

Lamborghini je v České republice populární. Nejde ale jen o macho SUV Urus, také základní model s přezdívkou Baby Lambo má ještě co nabídnout.

V prostředí smíchovského showroomu automobilky Lamborghini jsme měli možnost přivítat poslední výkřik z modelové nabídky Huracán. Verze Tecnica si bere od každého ze svých předchůdců trochu, třeba od Eva kultivovanost a od STO divokost. Celé je to zabalené do decentního kabátku, který na stovku vystřelí za 3,2 sekundy.

Tecnica je naprostým univerzálem, auto na okruh i na každodenní použití. Specifikace je jedna - zadokolka s V10. Právě zběsilý motor pochází od STO, je to vybroušená verze s nárůstem 30 koní oproti verzi Evo. Výsledkem je 640 koní a od 6500 otáček je k dispozici 565 N.m točivého momentu. Vzpomeňme si, že jde o motor bez přeplňování.

Hmotnost vozu činí pouhých 1379 kilogramů, což je na auto s tímto motorem moc hezká hodnota. Ve výbavě vozu najdete mimo jiné systém LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata). Promítá se na infotainment a je tu od toho, abyste si za jízdy mohli kontrolovat tlak pneumatik, náklony vozidla i teploty brzd.

Do Tecnici se nastupuje podobně jako do jiných sportovních vozů, žádná akrobacie jako v případě exotických supersportů není potřeba. Pořád je to přeci jenom auto, které se dá používat každý den. Skořepinová sedadla jsou umístěná trochu výše než je zvykem, takže vyšším postavám nemusí posaz za volantem vyhovovat. Řekněme, že od nějakých 190 cm výšky už můžete škrtat hlavou o stropnici.

Huracán je na trhu už osm let a ještě nekončí. Víme, že s námi bude ještě minimálně do přelomu let 2024 a 2025. Ostatně životní cyklus modelů Lamborghini byl vždy dlouhý, vzpomeňte na jedenáct let dlouhou prodejní šňůru modelu Aventador. U Huracánu tak bylo dost času vyladit interiér a je to znát. Infotainment je přehledný, jednotlivé úkony probíhají svižně a hlavně je systém v češtině.

Tecnica je tedy jen zadokolka, a to zadní nápravu ještě umí natáčet. Zároveň disponuje vektorováním točivého momentu a popustit uzdu vašim rošťáckým ambicím pomůže i jízdní režim Performance Traction Control System (P-TCS). Vyloženě chuligánské jízdní vlastnosti jsou tady ale potlačeny naladěním podvozku a motoru směrem k univerzálnosti.

Tecnicu poznáte na první pohled snadno, má nový přední nárazník s designovým prvkem ve tvaru písmene Y, čímž odkazuje na světlomety konceptu Terzo Millennio. LED světlům Huracánu Tecnica tento prvek tvoří jakési „slzné kanálky“. Zadní křídlo je fixní a v porovnání s Evo generuje o 35 % více přítlaku v zadní části vozu.

Nová 20palcová kola v designu Damiso si berou inspiraci z designové studie Vision GT, určené pro hru Gran Turismo. Ve standardu jsou obalená do pneumatik Bridgestone Potenza Sport. Huracán Tecnica vyjde na 239.000 eur, v přepočtu tedy 5.874.600 Kč. Hardcore verze STO vyjde na 274.490 eur. Přesná čísla neznáme, ale na českém trhu je o model Tecnica velký zájem, přibližně jako o verzi STO.