Lamborghini Huracán STO oficiálně: V hlavní roli aerodynamika, přítlak a karbon

Včera v odpoledních hodinách se oficiálně představilo nejostřejší desetiválcové Lamborghini určené pro silnice. Italský výrobce supersportů se rozhodl využít svých úspěchů v motorsportu a postavil ostrý derivát modelu Huracán, který dostal přídomek STO. Zároveň šlo také o poslední premiéru značky, kterou uvedl Stefano Domenicali. Na jeho místo totiž nyní nastoupil opět Stephan Winkelmann, který zároveň povede i Bugatti.

STO (Super Trofeo Omologata) je supersportem, který si vzal inspiraci ze speciálů Huracán Super Trofeo EVO a GT3 EVO. Uprostřed umístěné desetiválcové srdce o objemu 5,2 litru produkuje výkon 640 koní a 565 N.m točivého momentu. V řeči dynamických čísel je to stovka za 3 sekundy, dvoustovka za 9 sekund a maximální rychlost 310 km/h.

Lamborghini Essenza SCV12 oficiálně: Nejsilnější V12 v historii značky a 1200 kg přítlaku

Na první pohled to není žádné vzrůšo. Jistě, čísla to jsou zajímavá, ale při pohledu na dnešní supersporty to není nic závratného. Kouzlo STO spočívá v něčem jiném. Díky důrazné odtučňovací karbonové kůře je o 43 kg lehčí než již odlehčené Performante. Od předního nárazníku po zadní pak proběhly úpravy pro co nejlepší aerodynamiku a přítlak, kterého je oproti Performante o 53 % více.

K zastavení vozu slouží závodní keramické kotouče Brembo, odpružení je nyní tužší rozchod kol širší, lepší je odezva na plynový pedál, reakce převodovky jsou rychlejší a poháněná zadní kola se umí natáčet. Stačí? Připočtěte si k tomu ještě syrovější zvuk a tři nové jízdní režimy.

Nové Ferrari SF90 Spider oficiálně: První svého druhu nabídne 999 koní a 800 N.m

Ani uvnitř si od karbonu neodpočinete, jsou z něj třeba sedadla. Jako potah do polozávodního auta se pak jako ideální materiál jevila Alcantara. Vedle nespočtu barev karoserie lze navíc zvolit i závodní polepy. Jeden kousek vás vyjde na 249.412 eur, tedy v přepočtu 6.572.000 Kč. V své ho garáži můžete mít už na jaře.

Otázkou je, jak se nyní chystá Lamborghini naložit s tím, že jen pár hodin před uvedením nového modelu byl pokořen jeho čas na Nürburgringu, když Mercedes-AMG GT Black Series jen tak tak porazil Aventador SVJ a stal se tak nejrychlejším produkčním vozem na této trati.