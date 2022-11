Lamborghini Huracan Sterrato oficiálně: Konec čistě spalovacích motorů má příchuť prachu v rychlosti 260 km/h

Na veletrhu umění v Miami se světu oficiálně ukázalo nové Lamborghini Huracan Sterrato. Labutí píseň Huracanu netradičně nazouvá pohorky.

Lamborghini nás s Huracanem Sterrato škádlí pěkně dlouho. Dalo by se říci, že si to automobilka až škodolibě užívá. Aby také ne, Sterratem totiž skončí nejen desetiválec, ale také linie modelů s čistě spalovacím motorem obecně. Je mírným paradoxem tak dlouhou kapitolu uzavřít terénním supersportem. Ale právě to jej dělá výjimečnějším.

Výroba limitované série 1499 kusů odstartuje příští rok v únoru. Cenu si Lamborghini zatím nechává pro sebe. Vše ostatní totiž prozradilo během premiéry na veletrhu umění Art Basel v Miami. Design karoserie známe už dva týdny. Huracan v pohorkách vychází z verze Evo, ale ve srovnání s ní je širší díky ochranným nástavcům blatníku. Adekvátně tomu se rozšířil rozchod o 30 mm a sada tlumičů má o 43 mm delší zdvih. Ochranné prvky nese dále přední nárazník s kontrastně červenými linkami i speciální zadní difuzor.

Touhu po hrátkách v terénu umocňuje přídavné LED osvětlení na kapotě, střešní ližiny i otvor pro sání vzduchu nad střechou. Jeho vyšší poloha sice neumožňuje projet vyšším brodem, ale motoru se jím dostává více vzduchu bez prachových částic. Zatímco počet vyrobených kusů je omezený, výsledná podoba vozu už tak limitovaná není. V rámci personalizačního programu Lamborghini Ad Personam můžete kombinovat 350 barev karoserie se 65 zpracováními interiéru.

Zajímavostí jsou 19palcová kola obutá do terénních pneumatik Bridgestone Dueler AT002 typu run-flat. Přestože jde stále o nízkoprofilovou řadu 40, mají pneumatiky odolnější bočnice pro lepší ochranu ráfků. Mezi paprsky prosvítají vpředu 15palcové brzdiče kombinované se šestipístkovými třmeny. Vzadu je 14palcová sada se čtyřpístkovými brzdiči.

Pro zachování maximální trakce má Huracan Sterrato na míru naladěnou řídicí jednotku s upravenými mapami režimů Strada a Sport. Sadu nyní doplňuje třetí mód Rally právě pro hrátky na cestách s nízkou přilnavostí. Tam má elektronika co dělat, aby udržela na uzdě 602 koní a 560 N.m produkovaných V10 o objemu 5,2 litru. Díky sedmistupňovému dvouspojkovému automatu a pohonu všech kol atakuje Sterrato stovku za 3,4 sekundy a šotolinou může letět rychlostí až 260 km/h.

Interiér je čalouněný unikátní Alcantarou Verde Sterrato, ale daleko více pozornosti na sebe upoutají specifické ukazatele na obrazovce multimediálního zařízení. Ty zobrazují detaily o úhlech náklonu na míry natočení kol a další.