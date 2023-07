Lamborghini Gallardo slaví 20 let! Původně mělo mít V8 od Audi, na výrobu čekalo šestnáct let

Auto, které změnilo Lamborghini. A auto, které nám ukázalo, že i menší a dostupnější model může znamenat atmosférický desetiválec.

Těžko se tomu věří, ale Lamborghini Gallardo už je dvacet let. Menší sourozenec supersportu Murciélago se poprvé představil na ženevském autosalonu v roce 2003 a šlo o první model značky s vidlicovým desetiválcem. Krátce po uvedení na trh se gallardo stalo hitem a dovedlo svou značku k rekordním prodejům. Jeho nástupce Huracán je úspěšným dodnes a slibná kariéra zřejmě čeká i právě testovaného nástupce. Jak ale Baby Lambo vlastně vzniklo?

Ferruccio Lamborghini byl myšlence menšího a dostupného vozu nesoucí jeho jméno otevření takřka od začátku. Poté, co svět omámil wow efektem svým velkých modelů, se vůbec nebránil něčemu dostupnějšímu, a tak se zrodil model Uraco, který následovala Jalpa. Ta se vyráběla až do roku 1988 a na dlouhou dobu šlo o poslední malé Lamborghini. Neznamená to ale, že se na novém nepracovalo.

Projekt nazvaný L140, ze kterého posléze vzniklo Gallardo, se začal vyvíjet již v roce 1987. Asi je vám tak jasné, že příchod gallarda doprovázelo mnoho porodních bolestí. Za těchto šestnáct let vzniklo mnoho prototypů a konceptů, které experimentovaly s různými pohonnými jednotkami včetně motoru V8. Mým osobním favoritem byl koncept Italdesign Calá od Giorgetta Giugiara z roku 1995.

Porodní bolesti způsobily to značné míry změny majitelů. Když Lamborghini spustilo vývoj nástupce Jalpy, bylo pod francouzským umělcem Patrickem Mimranem, který jej odkoupil společně se svým bratrem Jeanem Claudem a společně do něj investovali. Posléze bylo Lamborghini prodáno Chrysleru, po něm měl značku zase indonéský korporát MegaTech, jehož součástí byl i další majitel Mycom Setdco. Až v roce 1998 přešlo Lamborghini pod Audi.

Původní motor V10 měl převodovku integrovanou společně s olejovou vanou, což šlo proti dobrým jízdním vlastnostem, protože měl moc vysoko položené těžiště. Ideální volbou pro vůz s interním označením Baby Diablo byl vidlicový osmiválec. Zvažovalo se i spojení s jinou značkou a ve hře bylo i Audi, které takový osmiválec mělo. Po plném převzetí Lamborghini automobilkou Audi, a tudíž i určitě velké finanční injekci, se ale rozhodlo, že nové Lamborghini bude zcela nové auto s hliníkovým šasi, italským motorem V10 a manuální i robotizovanou převodovkou.

První gallardo dostalo dnes již slavný pětilitrový desetiválec s úhlem rozevření válců 90 stupňů. Větší úhel rozevření byl zvolen pro lepší zástavbu do malého prostoru, vůz tak získal lepší výhled vzad a nižší těžiště. Rovnou měl také suché mazání. Design vozu byl odvozený od výše zmíněného konceptu Italdesign Calá, kterému se také někdy říká Lamborghini Calá. Vybroušen do moderní podoby byl ale studiem Centro Stile, které bylo pod vedením slavného belgického designéra Luca Donckerwolke.

Vůz se stal prodejním hitem a v průběhu svého životního cyklu, který trval krásně dlouhých deset let, vystřídal velké množství speciálních verzí. V roce 2008, pět let po představení, vůz dostal vylepšený motor 5.2 V10 s přímým vstřikováním a verzi LP 560-4. Celkem vzniklo 32 variant modelu a vyrobilo se 14.022 kusů. Ano, Lamborghini Urus se vyrobilo za tři roky přes 20.000 kusů, ale byl by vůbec nějaký Urus, kdyby nebylo Gallarda?