Lamborghini elektřině nedůvěřuje. Na bateriové supersporty je příliš brzy, soudí šéf Winkelmann

Jistou nadějí by mohla být syntetická e-paliva, na než se zaměřuje sesterské Porsche, rovněž spadající pod koncern Volkswagen. „Mohla by to být příležitost, pokud se věci změní,“ uvedl Winkelmann – za dva roky totiž bude EU přezkoumávat plán faktického zákazu prodeje vozů se spalovacími motory po roce 2035. | Zdroj: Lamborghini