Lamborghini dává nahlédnout do svého archivu. Odtud byl vzkříšen třeba Countach LP 500

U příležitosti desátého výročí oddělení Polo Storico nám už Lamborghini dříve poskytlo rekapitulaci historie i přehled nejvýznamnějších projektů této nejen renovační větve, která se stará o uchovávání dědictví italské značky. Nyní se však v krátkém videu zaměřuje také na pohled do obsáhlého archivu divize, ze kterého byste bez větších potíží zpětně poskládali celou historii působení automobilky až do dnešních dní.

Archiv, který faktograficky vypráví příběh Lamborghini a jeho vozů prostřednictvím tisíců originálních záznamů, je jádrem všech aktivit divize Polo Storico. „Archiv je základem všeho, co děláme. Vede nás, učí nás, připomíná nám, kdo jsme. Každá renovace a certifikace začíná právě tam, kde se nachází více než 30.000 dokumentů a artefaktů, které vyprávějí příběhy lidí, detailů a vozů,“ říká Alessandro Farmeschi, ředitel poprodejních služeb Lamborghini.

Polo Storico uchovává na domácí půdě v závodě Sant'Agata Bolognese technické výkresy, originální náčrty, výrobní listy, fotografie, obchodní korespondenci a další materiály shromážděné již od založení společnosti v roce 1963. Archiv se také každoročně rozrůstá získáváním nových informací, obnovováním dokumentů a úzkou spoluprací s bývalými zaměstnanci, technickými specialisty a soukromými sběrateli. Bohatá dokumentace je totiž zásadním startovním bodem pro jakékoliv projekty značky spojené s historií.

V archivu Polo Storico tak například nechybí i sada kompletních originálních výkresů prvního sériového modelu 350 GT, a to v měřítku 1:1. Nebýt obdobných zachovalých materiálů, automobilka by se zřejmě před pár lety nepustila do ambiciózního vzkříšení prototypu Countach LP 500 z roku 1971, zničeného při crash testech před více než 50 lety. Výroba modelu doslova od nuly tehdy zabrala přes 25.000 hodin práce, přičemž se vycházelo pouze z archivních dokumentů, historických fotografií a svědectví z první ruky.

