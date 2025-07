Lada Niva prošla extrémní úpravou do terénu. Vydá se na slavnou Silk Way Rally

Hodně let uplynulo od dob, kdy u nás měla Lada oficiální zastoupení. Její Niva je ale pro lesníky, vodohospodáře a další profese, které vyžadují nekompromisní prostupnost terénem, nepostradatelná. Proto ji lze stále koupit prostřednictvím individuálních dovozců. Je s podivem, že vzhledem k jejím schopnostem si ji závodní týmy nevybírají třeba pro rally. Na Dakaru by se přímo vyjímala. A nyní si dokážeme představit, jak by v takovém prostředí vypadala.

Tento kousek nese označení Lada Niva Sport Turbo a je připravený pro Silk Way Rallye, dlouhou přes 5000 kilometrů z Irkutsku do Gorno-Altajsku. Zde se potká s různými druhy terénu – a ani jeden není přívětivý. Závod se pojede od 12. do 22. července a vůz v něm bude soutěžit v kategorii Raid Sport. To je o kategorii výše než předchozí model.

Z něho si současný stroj hodně půjčuje, ale jak se dá tušit, vše je o kus „extrémnější“. Záměrně padla volba na verzi s prodlouženým rozvorem 2550 mm, která vyniká minimálními převisy. Že jsou kola dál od sebe, nevadí – světlá výška totiž činí 350 mm. Toho bylo dosaženo dvojitými tlumiči s dlouhým zdvihem na každém kole a litými koly obutými do terénních pneumatik.

Kvůli jejich instalaci tým použil minimalistické, ale přesto široké blatníky, které výrazně zvětšily podběhy. To se hodí nejen v terénu, ale i při servisu. Tato úprava dále umožnila rozšířit rozchod kol na 1680 mm. Mezi další úpravy karoserie patří minimalistické nárazníky z trubek, šnorchl střešního sání a lexanová okna. LED osvětlení zajišťuje lepší viditelnost v noci.

Pod kapotou není překvapivě žádná přemotorovaná bestie, přesto motor přináší ve srovnání s původními 91 kW a 115 Nm výrazný posun. Nivu Sport Turbo pohání zážehový přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru naladěný na 206 kW (280 koní) se 340 Nm točivého momentu. Síla je přenášena přes šestirychlostní sekvenční převodovku a uzávěrku mezinápravového diferenciálu na všechna čtyři kola. Výkon krotí kotoučové brzdy s průměrem 302 mm a čtyřpístkovými třmeny.

Jak se na závodní auto sluší, interiér je odlehčený na nejnutnější základ, včetně odstraněných zadních sedadel. Zůstaly v něm sportovní sedačky s vícebodovými pásy, palubní navigace a sportovní volant. Posádku chrání bezpečnostní rám, zatímco závodní nádrž poskytuje dostatečné množství paliva.

Zdroj: CarScoops, Autovaz | Zdroj videa: Lada