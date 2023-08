Lada Niva je stále prodejním trhákem. Příští rok dostane nový motor a sportovní verzi!

Ačkoliv si zde Ladu Niva oficiálně už dlouhou dobu nekoupíte, jinde ve světě a zejména na domácím trhu se jí stále daří. Dokonce na tolik, že zcela jistě dožije roku 2027, kdy oslaví padesátiny.

Životní cyklus dnešních automobilů se v rámci jedné generace počítá na šest až osm let, a to včetně pravidelných faceliftů. Přesto na evropském trhu najdeme modely, jež se konvencím vymykají.

Dobrým příkladem je Lancia Y, jejíž třetí generace se vyrábí od roku 2011 s facelifty v letech 2015 a 2021. Ke štěstí stačí slušná cena a průběžné osvěžení díky speciálním edicím. Stejný rok narození má i třetí generace Fiatu Panda, který se ale příští rok dočká nástupce. Určitou archaičnost, zejména po designové stránce, vyčítá veřejnost i Seatu Ateca, jež se v první generaci vyrábí od roku 2016.

Člověk by je označil za ozvěny minulosti, ale ve skutečnosti jsou to mladíci ve srovnání s Ladou 4x4 (Niva). Pravda, auta východního bloku často patřila do muzea, a to teprve sjela z výrobní linky. Vždyť Lada 2105 se vyráběla až do roku 2012. Jenže Niva navzdory prvnímu výjezdu na silnice v roce 1977 se s minimálními změnami vyrábí dodnes. V České republice ji už kvůli emisním normám oficiálně nekoupíte, to ale nevylučuje nákup přes soukromé importéry, protože nová auta je odkud brát.

V Rusku se Niva nadále vyrábí v reakci na silnou poptávku. Jen v červnu Lada na domácím trhu prodala 3135 kusů. Samozřejmě se bavíme o „klasické“ verzi, nikoliv moderním derivátu Travel. Generální ředitel AutoVAZ Maxim Sokolov potvrdil, že Niva se dožije půl století, tedy roku 2027. Příští rok projde modernizací ve „východním“ stylu. Auto samotné se téměř nezmění, protože největší novinkou bude moderní motor s vyšším výkonem a točivým momentem.

S největší pravděpodobností dostane Niva čtyřválec o objemu 1,6 litru z Vesty. Tuto teorii podporuje informace, že daný motor bude mít v Nivě "jiné uspořádání". Vesta má motor umístěný napříč s pohonem předních kol. Ve srovnání se současnou sedmnáctistovkou by výkon Nivy poskočil z 81 na 104 koní s točivým momentem posíleným ze 129 na 148 N.m.

Na automatickou převodovku nebo jiné kapitalistické vymoženosti ale zapomeňte. Hovoří se dokonce ještě o sportovní verzi naladěné na 122 koní. Uvidíme, jak si AutoVAZ poradí s přetrvávajícími komplikacemi způsobenými válkou na Ukrajině, ale je fakt, že jednoduchá konstrukce Nivy mu hraje do karet.