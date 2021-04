Kytarista Black Sabbath jezdil vzácným Lamborghini. Býkovi je věrný dodnes

Už má 73 let, samozřejmě nebude jezdit placatým Aventadorem. Tohle by se dalo říct na zprávu samotného Lamborghini, které se nyní pochlubilo, že Tony Iommi, kytarový mág skupiny Black Sabbath, se opět vrátil k italské značce pro nové auto. Jeden ze zakladatelů heavy metalu jakožto žánru má totiž s Lamborghini úzký vztah sahající do minulosti.

A není překvapením, že Iommi teď z portfolia značky zvolil právě populární Urus. Anglického kytaristu sice nepochybně drží ve formě temná magie, ale SUV s vyšší pozicí za volantem a schopně komfortním podvozkem pro každodenní použití mu jednoduše učarovalo. S twin-turbo osmiválcem a 650 koňmi má pak síly na rozdávání.

„Když byl Urus poprvé uveden, zamiloval jsem se do něj. Dobře se ovládá a je pohodlný, zapůsobil na mě už při první zkoušce na trati,“ uvedl Iommi. „Když jsem šlápl na plyn, nemohl jsem tomu uvěřit: Nedávalo to smysl, aby auto této velikosti jelo tak rychle. Musel jsem ho mít. A docela jsem se zbláznil do modré, takže muselo být modré,“ dodal ke koupi.

Svou éru nízkých sportovních aut si hudebník každopádně užil v minulosti, v době největší slávy Black Sabbath. A modrá byla opět na pořadu dne. „Začal jsem dvěma Espadami v 70. letech, koupil jsem je hned po sobě. Potom jsem si pořídil Miuru SV,“ vzpomíná. K vytříbenému supersportu ze série 150 exemplářů byl přitom Iommi opět lákán čistou vášní.

Dealer Lamborghni hvězdě Black Sabbath údajně řekl, že tehdy nová Miura SV bude pro britský trh omezena pouze na sedm exemplářů. Iommi tedy na nic nečekal a přímo ze stánku značky na autosalonu v Birminghamu v roce 1972 koupil vystavený kus „4814“. A později s ním jako správná rocková hvězda odjel domů.

Příhodně se jednalo o jeden ze dvou kusů lakovaných do světle modrého odstínu Azzurro Cielo (modrá obloha). Kromě 3,9litrového V12 naladěného na 385 koní byl exemplář vybaven i dodatečnou výbavou, měl tovární klimatizaci i samosvorný diferenciál. Verzí Miury SV s pravostranným řízením pak bylo nakonec vyrobeno celkem devět kusů.

Iommi už Miuru SV nevlastní, v průběhu let změnila majitele hned několikrát. Tento exemplář, za jehož volantem sedávala metalová legenda, však dodnes existuje v perfektním udržovaném a hlavně aktivně používaném stavu.