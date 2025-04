Kvalitu čalounění u Bentley nyní hlídá umělá inteligence. Odhalí i okem neviditelné vady

Použití umělé inteligence (AI) rovněž v samotné produkci automobilů už dnes není vlastně ničím překvapivým. Nedlouho poté, co jsme mohli nahlédnout do lakovny Porsche využívající AI pro kontrolu kvality panelů karoserie, se nyní s modernizací výrobních procesů ozývá také Bentley. Britská automobilka se totiž rozhodla zužitkovat pokročilou technologii k zajištění dokonalého koženého čalounění svých vozů.

Přestože nabídka umělých alternativ kůže, dnes většinou z recyklovaných materiálů, je v automobilovém průmyslu na vzestupu, u tradičního výrobce jako Bentley se odklon od pravé zvířecí kůže zrovna neočekává. To však neznamená, že by obor klasického čalounictví nepřicházel s inovacemi. Nový systém Hide Inspection využívající AI bude podle značky revolucí ve způsobu hodnocení a výběru kůže pro její použití, sníží plýtvání, náklady a zároveň odhalí drobné nedokonalosti, které by pouhým okem nebyly viditelné.

„Jen na interiér luxusního SUV Bentayga je zapotřebí přibližně devět kůží, ale protože se jedná o přírodní produkt, je každá kůže náchylná k nedokonalostem. Mezi ně patří kousnutí hmyzem, díry a jizvy, které v konečném důsledku ovlivňují celkovou kvalitu čalounění,“ dodává Bentley. V kombinaci nejmodernějších kamer a AI tedy Hide Inspection zajistí, že každý vybraný kus kůže bude na nejvyšší úrovni kvality.

Nový automatizovaný systém, který Bentley používá jako první značka koncernu VW, sice nahrazuje řemeslníky prováděný manuální proces kontroly kvality, tvorba složitých ručně šitých detailů či povrchových úprav však stále zůstává na ruční dovednosti expertů. Technologie umožňuje také rychlejší zpracování, protože lze kontrolovat více kůží najednou, a pracuje společně se stávajícími procesy řezání, čímž optimalizuje využití kůže pro více než 200 dílů v jediném voze.

V přednostech nového systému uvádí ve výsledku Bentley také redukci odpadu a emisí CO₂, což představuje snížení o 135,7 kg emisí CO₂ na každý vůz vyrobený v továrně v Crewe. Zavedení technologie je součástí strategie Beyond100+, která má britskou automobilku a její modelovou řadu přetvořit k podpoře udržitelnější, elektrifikované budoucnosti. To zahrnuje právě i nový digitální výrobní a kvalitativní závod Bentley s nulovým dopadem na životní prostředí.