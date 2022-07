Kutil Tim prodává svůj Cadillac DeVille. Se zakázkovou úpravou je to dokonalý sleeper za pár korun

Cadillac DeVille z roku 2000 sice není ztělesněním splněného snu o výkonném sedanu, ale tenhle k tomu nemá daleko. Navíc patří slavnému herci. Teď hledá nového majitele.

Jako herec, režisér a scenárista Tim Allen naplno propadl filmové branži. Patrně nejlépe ho známe ze sitkomu Kutil Tim a svůj hlas propůjčil Buzzovi Rakeťákovi z Toy Story. Stejně tak je známý nadšenec do aut. V jeho sbírce najdeme americké klasiky z poválečné doby, ale i třeba Ferrari 330 GTC. Nyní prodává na známém aukčním portále Cars & Bids svůj Cadillac DeVille z roku 2000. Jinak nudné auto, které původně mělo soupeřit s evropskou prémií BMW M a AMG od Mercedesu, si nechal upravit. Takže nyní by si na ně troufnout mohl.

Po tom, co skončila řada Kutila Tima, požádal úpravce Wheel to Wheel z Michiganu, aby vozu dodal trochu na síle. Přestože mělo jít o výkonný luxusní sedan, vidlicový osmiválec o objemu 4,6 litru se prodával s 275 nebo 300 koňmi v DTS specifikaci. Navíc měl pohon předních kol. I když měl na palubě mnoho pokrokových technologií jako head-up displej nebo adaptivní podvozek, nestal se králem svého segmentu.

Z Michiganu odjel Cadillac na 18palcových kolech Konig, se zesíleným stabilizátorem, polyuretanovými pouzdry a sníženým podvozkem. Osmiválec Northstar dostal leštěné hlavy válců, písty s vysokou kompresí a nové sání. Krásný zvuk zprostředkovává výfukový systém Corsa Performance. Není přesně známo, kolik koní úprava přidala do stáda, ale mluví se o celkové hodnotě 398. Ty krotí brzdový systém Brembo se čtyřpístkovými třmeny a vrtanými kotouči.

Interiér zůstal původní, takže věrohodně prezentuje luxus tehdejší doby záplavou kůže kombinované s červeným dřevěným dekorem. Lacině vypadající černé plasty jsou poseté tlačítky, jejichž podsvícení lze v noci vypnout.

Doug DeMuro, který založil aukční portál Cars & Bids vůz do detailu představuje ve svém videu. Bohužel ne všechno je bez chybičky. Vůz má mezery v historii, pouze jeden klíč, a i přes nájezd 13.400 mil nese karoserie stopy opotřebení. Také by to chtělo novou personalizovanou plaketku TAD (Tim Allen Design), ale to už řešíme detaily. Druhý takový Cadillac DeVille najdeme jen stěží. V době psaní článku činil nejvyšší příhoz v přepočtu necelých 485.000 Kč.