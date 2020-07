Kupte vašemu dítěti Bugatti! Pojízdná hračka Baby II stojí až přes milion korun

Na minulém autosalonu v Ženevě ukázalo Bugatti koncept vozítka pro děti Baby II, které si vzalo inspiraci z historického modelu Type 35 a rovněž originálního dětského modelu Baby z poloviny 20. let. Hračku tedy nyní automobilka znovuzrodila do nové generace, v produkční verzi Baby II se však klidně projedou i dospělí.

Zatímco původní autíčko bylo 50% velikostí originálního Typu 35 a určeno pro děti do 8 let, nové Baby II je o trochu větší, přesněji zmenšeninou na 75% velikost slavného Bugatti a vhodné pro mládež od 14 let. To rovněž znamená, že tato „hračka“ není v žádném případě pomalá.

Bugatti nabídne zájemcům tři specifikace. Základní verze používá elektromotor s 1,4kWh baterií, který pracuje ve dvojici jízdních režimů – Novice limituje výkon na 1 kW a rychlost na 20 km/h, v režimu Expert už má dítě za volantem k mání výkon 4 kW a může uhánět rychlostí až 45 km/h. Díky rekuperaci energie z brzdění má základní verze dojezd přes 25 kilometrů.

Druhá specifikace Vitesse už dostává také celokarbonovou karoserii a především výkonnější ústrojí, které používá 2,8kWh baterii a nabídne výkon až 10 kW. Maximální rychlost zde stoupá na 70 km/h a dojezd díky větší baterce přes 50 kilometrů. Třetí a nejdražší verze Pur Sang má stejné ústrojí, ale karoserie vozítka má ručně zpracovanou hliníkovou karoserii, na které stráví karosář více jak 200 hodin práce.

Všechny verze Baby II mají pohon zadních kol, samosvorný diferenciál, hydraulický brzdový systém, funkční budíky na palubní desce (například původní budík tlaku paliva teď ukazuje kapacitu baterie) a všechny detaily interiéru a exteriéru odkazují na originální Bugatti Type 35.

Je tedy očividné, že „baby“ Bugatti nebude stát málo a je mířeno na zákazníky, kteří už mají nějaké to reálné Bugatti v garáži. Automobilka omezí produkci Baby II na 500 kusů, tudíž se bude jednat o sběratelský kousek. Základní verze startuje na částce 30.000 eur (asi 789.000 Kč), rychlejší Vitesse začíná od 43.500 eur (asi 1,14 milionu korun), kdežto vrcholná Pur Sang stojí minimálně 58.500 eur (asi 1,5 milionu korun).