KTM pracuje na novém modelu. Typ pohonu překvapí, segment určitě neuhodnete!

KTM se ve spolupráci s novým partnerem pouští do dosud neprobádaných vod. Poznatky nepochybně využije ve svých autech budoucnosti.

Když vyjedete na trackday, je hodně pravděpodobné, že tam potkáte někoho s KTM X-Bow, případně uzavřeným modelem GT-XR. Lehký a technicky propracovaný základ nyní použije v segmentu, který byste asi nečekali. Loni se automobilka spojila s australskou společností H2X Global s cílem vytvořit efektivní vodíkovou dodávku.

Vizí je vytvořit natolik variabilní základ, že bude použitelný pro různě veliké užitkové vozy i autobusy. „Smart chassis“ má být přitom levnější na výrobu a flexibilnější než současné podvozky. Výsledkem bude snížení výrobních nákladů a zvýšení udržitelnosti při vstřícné finální ceně vozu.

Jako první vyzkouší tuto techniku model Darling s dojezdem 400 km. Při délce od 4670 mm do 5314 mm je podobně velký jako Ford Transit. Přitom má disponovat užitečným zatížením 3,5 t a schopností táhnout přívěs do 2,5 t. To jsou alespoň prvotní předpoklady, protože dodávka je na začátku vývoje.

Vedle průniku do nového segmentu je pro KTM největším přínosem zisk nových poznatků souvisejících s vodíkovým pohonem. V něm vidí potenciál. Ve srovnání s elektrickým pohonem přináší vodík komfort rychlejšího tankování a mnohdy i delší dojezd. Na druhou stranu, logistika vodíku je mnohem složitější. Vodík v segmentu užitkových dodávek není novinkou. Ve svém portfoliu ho má skupina Stellantis i Renault a dlouhodobé zkušenosti s ním mají i prémioví výrobci osobních vozů.