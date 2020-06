Krize zažehnána? VW dodá první ID.3 na začátku září, ovšem bez některých funkcí

Ještě v březnu letošního roku se objevovaly zprávy, že problémy se softwarem elektromobilu ID.3 jsou pod střechou Volkswagenu vážnější, než se čekalo. Někteří dokonce označovali potíže s elektronikou vozu za katastrofu. Teď to ale vypadá, že je krize pomalu zažehnána. Automobilka totiž v nové zprávě ohlašuje, že svých aut se první zájemci dočkají na začátku září.

Zákazníky si Volkswagen rozdělí do dvou skupin. Nedočkavci budou patřit do takzvaného 1st Mover Clubu, který v září obdrží elektromobil bez některých funkcí – co se týče konektivity infotainmentu nebo funkcí head-up displeje. Chybějící funkce ale obdrží aktualizací později na přelomu roku, kdy začne VW už plně vylepšený ID.3 dodávat dalším, více trpělivým zákazníkům.

Mluvíme přitom o 30.000 kusů v edici 1st , které si mohli lidé rezervovat už minulý rok. Nyní budou mít možnost od 17. června svou rezervaci potvrdit a auto závazně objednat. Ačkoliv úplně základní verze ID.3 má vyjít pod 30.000 eur (asi 798.000 Kč), edice 1st bude začínat na částce pod 40.000 eur (asi 1,06 milionu korun).

Členům 1st Mover Clubu, kteří si ID.3 1st pořizují formou leasingu, pak Volkswagen jako poděkování za trpělivost odpustí úrokové sazby v prvních třech měsících. Edice 1st dostane větší 58kWh baterii ve spojení s elektromotorem na zadní nápravě, generujícím výkon 150 kW (204 k). Ve výbavě se objeví infotainment s navigací, dvouzónová automatická klimatizace, vyhřívání předních sedadel a volantu, loketní opěrky vpředu, adaptivní LED světlomety, ovládání hlasem nebo 18palcová litá kola.

Dále však v rámci edice 1st nabídne VW možnost rozšířené výbavy Plus (od ceny pod 46.000 eur/asi 1,2 milionu korun) – obsahující například zadní parkovací kameru, dodatečné USB-C konektory vzadu, zatemněná okna, stříbrné doplňky na karoserii, dynamické LED svítilny vzadu nebo 19palcová kola. Vrcholné rozšíření Max (od ceny pod 50.000 eur/asi 1,3 milionu korun) pak dodá i head-up display s rozšířenou realitou, dvojici dodatečných reproduktorů audiosystému, velké panoramatické okno, bezdrátové nabíjení telefonu, sedačky s masážní funkcí a rozšířenou armádu asistentů a bezpečnostních funkcí.