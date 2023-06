Krize automobilového průmyslu se začíná projevovat. V holandské fabrice Mini si letos sbalí kufry 1800 zaměstnanců

BMW přesouvá výrobu Mini Cabrio a Countryman do Německa a Velké Británie. Holandská fabrika VDL Nedcar vůli tomu propouští a bojuje o přežití.

Nizozemská továrna VDL Nedcar, založená v roce 1967, bojuje o přežití. V rámci smlouvy s BMW tu běží výroba Mini Countryman a Cabrio. Jenže snížení poptávky během pandemie, turbulentní vývoj trhu a postupný konec současných generací Mini má téměř likvidační dopady.

Zatímco v roce 2019 vyrobil 174.097 vozů, následující rok produkce klesla na 125.666 kusů. Pod vlivem snižující se produkce přechází fabrika na jednosměnný provoz a k 1. listopadu propustí přibližně 1800 zaměstnanců na výrobních i administrativních pozicích. Nutno podotknout, že vedení se k nim zachovalo s pochopením a přiznalo jim dvojnásobné odstupné, než je zákonem stanoveno a další bonusy.

Výroba Mini Countryman se přestěhuje do továrny BMW v Lipsku, zatímco Mini Cabrio bude nově sjíždět z linek v Oxfordu. Možnou záchranou je přesunutí orientace výroby na montáž baterií a aplikaci ekologicky udržitelných příměsí do brzdových kotoučů. Fabrika by mohla nového partnera získat i v rámci expanze čínských značek v Evropě. Nezapomínejme, že BYD zde stále hledá místo pro vybudování vlastní továrny.