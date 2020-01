Kremlík dneškem končí ve funkci ministra dopravy. Něco se mu nakonec podařilo

Svou nejdůležitější misi, úkol číslo jedna, přitom dokázal splnit. Ačkoliv od Ťoka zdědil silně problematický, nedotažený a dlouho se vlekoucí klíčový tendr na provoz mýtného systému, změna dodavatele se nakonec obešla bez zásadních potíží. Nový systém začalo od loňského prosince provozovat konsorcium CzechToll/ SkyToll, platnost smlouvy potvrdil Nejvyšší správní soud. Přechod z mikrovlnné technologie na satelitní se až na menší dopravní komplikace obešel bez významnějších potíží.

Na ukončení Kremlíkovy ministerské kariéry stačila týden stará kauza. Minulé úterý ministerstvo dopravy oznámilo, že čtyřsetmilionovou zakázku podřízeného Státního fondu dopravní infrastruktury na provoz informačního systému pro elektronické dálniční známky získala bez výběrového řízení společnost Asseco Central Europe.

Ani ne po týdnu premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl odvolání svého muže, na pátek je naplánováno jmenování Kremlíkova nástupce Karla Havlíčka (za ANO). Premiér zároveň prohlásil, že si dokáže představit sloučení ministerstev dopravy, průmyslu a místního rozvoje.

Kauza znovu nasměrovala pozornost na SFDI. Myšlenku na jeho zrušení sdělil sám Kremlík už loni serveru iDnes. Netransparentní zakázka může celý proces urychlit. To by se dotklo i Ředitelství silnic a dálnic, které z fondu čerpá peníze. Na dlouho plánovanou transformaci ŘSD na akciovou společnost ale není organizace připravena, tvrdí předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp.

„Mohlo by se stát, že by se vedení akciové společnosti silně opevnilo a jakékoliv snahy o zefektivnění systému by se roztříštily o práva managementu daná zákonem,“ tvrdí Šíp s tím, že na organizační změny není připravena ani správa železnic. „Pokud by padl SFDI, povinnost určovat strategii a rozdělovat peníze mezi železnici, silnici a vodu by přešla na některé ministerstvo. To je jako státní orgán limitované ve svých aktivitách, znamenalo by to další omezení,“ dodává Šíp.

Autor: Jiří Liebreich

Článek vyšel na serveru E15.cz >>>