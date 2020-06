Krásný Lexus LC Convertible má české ceny. Připravte si nejméně 3.090.000 Kč

Jestliže řada lidí považuje Lexus LC za jedno z nejkrásnějších velkých luxusních kupé současnosti, patrně se tento názor přenese i na otevřenou variantu Convertible. V plánu byla už dlouho, uvedení do prodeje nám zástupci českého zastoupení automobilky neoficiálně potvrdili ještě v době, kdy se jednalo o koncept, a nyní si už vůz můžete bez okolků objednat také u nás. Tedy alespoň v případě, že máte patřičný obnos peněz.

Budete potřebovat 3.090.000 Kč. Na tolik u nás vyjde provedení Luxury s atmosférickým motorem 5.0 V8 o výkonu 341 kW (464 koní) a točivém momentu 530 N.m. S hybridem 500h si hlavu nelamte, tímto pohonem disponuje pouze verze kupé.

Kola základní verze jsou litá 20palcová, světlomety diodové, sedadla jsou čalouněná jemnou kůží, vyhřívaná i ventilovaná a na výběr máte z trojice provedení plátěné střechy (černá, béžová/okrová, černá/okrová). Počítejte s navigací, audiem s 12 reproduktory či elektrickým nastavením sedadel. Připlatit si můžete pouze za metalízu, (38.000 Kč), záruku na 5 let/160.000 km (49.900 Kč) a keramickou ochranu Lexus Protect (9900 Kč).

Kdyby vám takto vybavený základ nestačil, je tady verze Luxury Top za 3.290.000 Kč. Nad rámec linie Luxury dostanete kovaná 20palcová kola, head-up displej, čalounění předních sedadel semi-anilinovou kůží, vyhřívání operěk hlavy a krku cestujících vpředu a audio Mark Levinson s 13 reproduktory. O 200.000 Kč drž vychází verze Sport+ diferenciálem Torsen, dynamickým řízením kol zadní nápravy a řízením s variabilním převodem.

Zatímco linie Sport+ představuje u kupé vrchol nabídky, u kabrioletu můžete sáhnout po verzi Limited Edition za 3.690.000 Kč. Má vše, na co si u Lexusu LC vzpomenete a navrch přidává obložení materiálem Tahara (u všech linií jako čalounění zadních sedadel a podšívka střechy) a prahové lišty s nápisem Limited Edition. Zda se to za 200.000 Kč oproti Sport+ vyplatí, nechám na vás. Jde o limitku a tím to pro mě hasne.