Krásné Isuzu D-Max skvěle poslouží jako chata na víkend. Přitom mu stačí docela malý motor

Isuzu a výrobce campingového příslušenství ARB zanedlouho představí novou sestavu Expedition Edition pro D-Max V-Cross. Dozadu se vešla kuchyň a zbylo i místo na zavazadla.

Pick-upy dávno nejsou pouze tažnými oři běžného dne. Díky možnosti vybavit interiér podobným komfortem jako běžné rodinné auto a trhu s příslušenstvím se z něj stává parťák pro práci i odpočinek. Stačí jej v pátek umýt, nachystat a v sobotu ráno je připraven na dovolenou. Isuzu letos podporuje tuto myšlenku speciálem, vytvořeným ve spolupráci s výrobcem campingového vybavení ARB.

Toto zářivě oranžové D-Max V-Cross v odstínu Valencia slouží jako předloha těm, kteří o finální konfiguraci zatím nemají jasno. Pro jednoduchost je celé zázemí shrnuté do balíčku Expedition Edition, dostupným nejprve ve velké Británii, kde bude mít premiéru na outdoorovém festivalu The Game Fair ve Warwickshire, konaném od 28. do 30. července.

Obytné zázemí tvoří výklopný stan se slunečními clonami nad dvojicí oken. Na boku je markýza pro vytvoření krytého posezení. Spodní část ložné plochy zabírá výsuvná kuchyně, zahrnující přípravnu, varnou desku i dřez. V horní části korby je ještě velkokapacitní lednice, ale i tak zůstane dostatku prostoru pro zavazadla.

Isuzu D-Max se u nás prodává ve třech karosářských variantách a čtyřech výbavách. Holý základ Basic začíná na 724.700 korunách, naopak za nejluxusnější Premium + zaplatíte minimálně 971.900 korun. Výsadou této verze je 7palcový infotainment s navigací, doplněný o bluetooth a couvacví kameru. Jinak tu najdete kožené čalounění, elektricky ovládané sedadlo řidiče, výškově nastavitelný volant, vyhřívání předních sedadel, elektrické stahování všech oken, tempomat, audiosoustavu s osmi reproduktory a automatickou klimatizaci.

O pohon se stará výhradně turbodiesel o objemu 1,9 litru s výkonem 120 kW a točivým momentem 360 N.m. Příjemná je možnost výběru mezi šestistupňovou manuální a automatickou převodovkou. Isuzu D-Max může táhnout brzděný přívěs o hmotnosti 3500 kg.