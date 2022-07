Krásná Škoda Felicia je dnes drahý špás, ale tohle? Nízký nájezd a původní stav ženou ceny do nesmyslu

Nízký nájezd může ceně vaší ojetiny jen prospět. Pořád je ale třeba mít na paměti, že této konkrétní Felicii bude za chvilku třicet let.

Při uvedení na trh v roce 1994 stál mnohými očekávaný nový český hatchback Škoda Felicia 209.000 Kč. Na dnešním trhu ojetin ale můžeme sledovat jeden zajímavý trend, protože i takové obyčejné české auto se může cenou přiblížit k novému. Samozřejmě, že průměrná mzda v roce 1994 činila lehce přes sedm tisíc korun a nyní je přes třicet, ale i tak je to zajímavé.

Jedním z příkladů může být i aktuálně nabízená Škoda Felicia z Brna, která jako samotné auto není vlastně nijak nevyčnívá. Nemá zajímavou výbavu, pěknou barvu a ani litá kola. Na druhou stranu je ale v původním stavu a je z druhého roku výroby. No a za těch 27 let na silnicích najela teprve 31.110 kilometrů.

Majitel vůz prodává za 189.000 Kč, za což by v běžném světě auto s tímto nájezdem prodalo jako dvouleté, ale nikoliv jako skoro 30leté. Jenže takový je dnes trend, Felicia je veterán-čekatel a krásně se veze na nostalgické vlně, která nyní naší společností proplouvá a vystřeluje ceny aut české produkce z 80. a 90. let do závratných výšin.

Toto konkrétní vozidlo je na první pohled v původním stavu tak, jak opustilo bránu autosalonu. Je skutečně hezky zachovalé a nepochybně bude někomu dělat radost. Je ale otázkou, kam až mohou ceny za dříve obyčejné vozy dojít, protože toto rozhodně není ojedinělý případ.