Krásné Aero 50 Dynamik od Sodomky se může vrátit domů. Američané svůj kousek dávají do aukce

Jeden ze zřejmě dvou dosud existujících exemplářů půjde do aukce. Očekává se finální částka v hodnotě dnešního supersportu.

Karoserie Sodomka byla jednou z nejúspěšnějších automobilových firem v Československu. Na jejím kontě je hned několik krásných staveb, kterým vévodí kousky jako Tatra 600 Kabriolet a asi nejznámější Aero 50 Dynamik. Až do znárodnění v roce 1948 si u firmy Karoserie Sodomka nechali své vozy oblékat zákazníci nejen domácí, ale také z různých koutů světa, za zmínku stojí třeba LaSalle pro britskou královskou rodinu. Více o karosárně obecně zde.

Historie modelu 50 Dynamik není tak úplně transparentní. Podle některých zdrojů jich vzniklo do deseti kusů a do dnešního dne přežily pouze dva. Jeden z nich má Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, odkud Josef Sodomka pocházel. Druhý z nich byl pak trochu nečekaně v Americe, ve sbírce Blackhawk Collection, kde stál po boku třeba Alfy Romeo 6C 2500 Sport Touring Berlinetta nebo Bugatti 57S Surbaisse.

Právě tento vůz má ale nyní šanci vrátit se do České republiky. Také ale může zamířit do úplně jiného státu. Černo-červený exemplář totiž míří do aukce RM Sotheby's. Dražit se bude na Monterey Car Week, což je pro aukční dům vrcholem sezony. Aukce bude probíhat od 18. do 20. srpna a Aero 50 Dynamik zde bude po boku dalších unikátů. Jedním z nich bude třeba skvostný Talbot-Lago T150-C SS od karosárny Figoni et Falaschi.

U československého vozu se ale neočekávají finální částky ve výši milionů dolarů, odhad je 300 až 400 tisíc dolarů, tedy 7 až 9,45 milionů korun. Do USA se vůz dostal po druhé světové válce, zde byl po čase nalezen v arizonské poušti a v roce 1988 zrenovován. O dva roky později byl vystaven na Pebble Beach Concours d'Elegance, kde ho veřejnost spatřila po více než padesáti letech. Mimochodem tehdy si hlavní cenu výstavy odneslo Bugatti Type 57SC Atlantic vlastněné Ralphem Laurenem.

Aero 50 Dynamik pohání dvoudobý čtyřválec o objemu dvou litrů s karburátorem Solex, který dosahuje výkonu 37 kW (50 koní) při 3500 otáčkách za minutu. Vzhledem k malým základům však krásná, ale velká karoserie působí trochu nepatřičně (podívejte se na fotografii přední části vozu), však rozchod kol činí pouhých 1180 mm vpředu a 1240 mm vzadu. Karoserie také přitížila dynamickým schopnostem vozu.