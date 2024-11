Koupi ojeté Tesly Model 3 bychom si dobře rozmysleli. Podle Němců je spolehlivost mizerná

Organizace TÜVv období od července 2023 do června 2024 analyzovala zhruba 10,2 milionu technických kontrol v Německu a zaznamenávala zjištěné závady. V jejích statistikách skončilo 228 modelů vozidel, rozdělených do šesti věkových skupin.

Mezi nejhůře hodnocenými vozy v kategorii 2–3 roky se objevila Tesla Model 3, která má podíl závad 14,2 %. Podobně špatně si vede Ford Mondeo s 13,2 % a Škoda Scala s 11,8 %. S přibývajícím stářím vozidel se situace ještě zhoršuje. U vozů starých 4–5 let opět dominuje Tesla Model 3 s 19,7 % vážných závad, následována VW Sharan a BMW řady 5/6, oba s podílem 17,7 %.

U vozidel starších než 6 let začínají výrazně dominovat modely značky Dacia. Například Dacia Dokker má v kategorii 6–7 let podíl závad 26,5 %, u vozů 8–9 let je to dokonce 30,9 %. Podobně špatně je na tom i Dacia Duster a Sandero. Nejhorší výsledky však přicházejí u vozidel starých 10 a více let, kde Dacia Logan dosahuje podílu závad 39,6 %, a Renault Twingo se umisťuje těsně za ní. Na celkové výsledky se můžete podívat v tabulce níže.

Naopak statistika nejspolehlivějších aut ukazuje, že technicky povedené auto nemusí stát miliony. Mezi dvou až tříletými vozy se na první příčce umístila Honda Jazz s podílem 2,4 procent poruch, následovaná VW Golf Sportsvan s 2,5 procenty a Audi Q2 s 2,6 procenty. Všem dalším věkovým kategoriím pak kraluje Porsche 911, na vysokých pozicích se zde objevují Mercedesy třídy A a B, Mitsubishi ASX, Mazdy 2 a CX-3 nebo VW T-Roc.