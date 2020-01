Koronavirus vs. Formule 1. Velká cena Číny může být riskantní, tvrdí expert

Letošní kolotoč Formule 1 odstartuje 15. března na městském okruhu Melbourne v Austrálii. Po závodech v Bahrajnu a Vietnamu je v neděli 19. dubna na řadě Čína. Organizátoři Velké ceny Číny se ovšem obávají stále se šířícího Koronaviru, který v posledních dnech plní titulní stránky většiny světových médií.

Koronavirus se začal před týdny šířit z čínského města Wu-chan. Za dobu svého řádění nakazil tisíce lidí a k 29.1. si vyžádal již 132 lidských obětí. Čínské ministerstvo zahraničí je sice přesvědčeno, že se virus podaří zvládnout, ale zároveň varovalo i před nezbytným cestováním do Číny.

To je samozřejmě problém i pro sport, protože některé akce světového formátu měly potvrzené termíny ještě dávno před vypuknutím nákazy. Jmenovitě třeba Mezinárodní asociace atletických federací, které začíná (respektive má začít) 13. března ve městě Nanking světový šampionát.

V tiskové zprávě však asociace uvádí, že celou situaci okolo viru nyní bedlivě sleduje a je v neustálém kontaktu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Pokud dojde k nejhoršímu scénáři, může se šampionát i zrušit. Nejde samozřejmě jen o jednu akci. Basketbalistky z Anglie třeba přesunuly svůj kvalifikační turnaj z Číny do Srbska a některé z místních sportovních akcí jsou již zrušeny, nebo se o tom jedná.

Organizátoři Velkých cen a vedení FIA mají také oči na stopkách. Šanghajští lékaři již k pondělku evidovali 66 případů nakažených a číslo bude určitě stoupat. Doktor Sergio Bursin z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí uvedl, že závod Formule 1 může tato nákaza ovlivnit.

„Je těžké nyní předvídat, co se stane od nynějška do dubna. Pokud se ale infekce bude šířit i nadále tímto tempem, nebyl bych se vstupenkou na závod Formule 1 v kapse příliš optimistický“, uvedl doktor pro The Guardian. Nezapomněl také dodat, že pokud nebude virus do dvou měsíců pod kontrolou, mohlo by to pro diváky obrovské riziko nakažení.

Čínské úřady již nyní zrušily hromadná shromáždění, velká motoristická akce by tak byla očividně nesmysl. Své o tom ví i Federace automobilových a motocyklových sportů čínské lidové republiky (CAMF), která zrušila od 12. do 14. února zimní rallye. Došlo k tomu na doporučení čínského sportovního sdružení, které nabádá k utnutí veškerých podobných aktivit až do dubna.

Ticho je prozatím i u Formule E. Šampionát elektrických monopostů E-Prix totiž do Číny zamíří 21. března, tedy měsíc před královnou motorsportu. Hned po Číně míří elektrické formule do Evropy, konkrétně do Itálie.

Objevují se také informace, že by celý cirkus Formule 1 mohl počkat ve Vietnamu, jehož Velká cena se pojede týden před Čínou. Nicméně nešiřme paniku, do Velké ceny Číny zbývají ještě dva měsíce a za tu dobu se toho může ještě dost změnit. Drakonické scénáře tak nechme stranou a počkejme si na oficiální vyjádření automobilové federace.