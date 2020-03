Krátce poté, co Lamborghini oficiálně prohlásilo svou továrnu v Boloni za dočasně uzavřenou, se v současném ohnisku pandemie koronaviru v Itálii rozhodlo ke kompletnímu pozastavení výroby a uzavření svých zařízení i konkurenční Ferrari v Maranellu a Modeně, a to minimálně do 27. března.

Své aktivity rovněž pozastavila stáj F1 Scuderia Ferrari. Automobilka přiznala, že současná situace okolo nákazy COVID-19 už zasáhla její řetězec dodavatelů, a rovněž proto nemůže pokračovat ve výrobě. Někteří zaměstnanci Ferrari budou nyní pracovat z domu, pokud je to možné.

Pod celostátní karanténou se ke stejným opatřením rychle připojilo i Maserati se svými továrnami, jelikož samotný koncern FCA nyní oznámil uzavření celé řady továren na starém kontinentu. V Itálii se jedná o fabriky koncernu v Modeně, Melfi, Pomiglianu, Cassinu či Turíně. Zasažena tak bude produkce i Fiatu a Alfy Romeo.

Do 27. března budou dále uzavřeny i továrny FCA v srbském Kragujevaci a polském městě Tychy, kde jsou vyráběny především modely Fiatu. FCA s těmito opatřeními zmiňuje kromě narušeného řetězce dodavatelů i sníženou poptávku po nových vozidlech, na základě čehož už dříve upravila výrobní kapacity.