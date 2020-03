Pandemie koronaviru uvedla Českou republiku do nouzového stavu a kromě jiných přísných opatření jsou po letech opět spuštěny i kontroly na hranicích, přičemž řada přechodů bude zcela uzavřena. Na rozhodnutí ministra vnitra Jana Hamáčka se tak od soboty znovu zavádí kontroly na vybraných německých a rakouských hranicích, kdežto zbytek přechodů s těmito státy bude uzavřen.

Od půlnoci z pátku na sobotu bude povoleno přecházet do Německa jen na sedmi přechodech – Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný les a Hora Svatého Šebestiána. V případě Rakouska jde o čtyři přechody – Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě, Mikulov. Na těchto přechodech budou fungovat kontroly nonstop.

Tato situace na hranicích bude platit minimálně do středeční půlnoci. Poté se vláda rozhodne o případném prodloužení. Na zmíněných přechodem čekají řidiče povinné kontroly, pochopitelně zahrnující měření teploty cestujícím kvůli možnému podezření z nákazy koronavirem.

Omezení dopravy v rámci nouzového stavu rovněž znamená, že lidé se do Německa nebo Rakouska dostanou jenom osobními automobily. Mezinárodní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se zastaví. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit ČR.

Pro občany ČR pracující za hranicemi dále ministr vytipoval ještě sedm hraničních přechodů, tři s Rakouskem, čtyři s Německem, kde bude těmto lidem umožněno překročení v rámci takzvaného „malého příhraničního styku“. Jde o přechody Vratěnín, Valtice, Nová Bystřice, Všeruby Jiříkov, Vojtanov a Cínovec.

Na těchto přechodech bude občanům udělena výjimka k překročení, pokud se prokážou občanským průkazem a potvrzením od zaměstnavatele. Tyto přechody budou otevřeny od 5 hodin ráno do 11 hodin večer. „Bude to možnost pro české občany, kteří pracují v těchto zemích do jisté vzdálenosti od českých hranic, aby nepřišli o práci,“ uvedl Hamáček.

Na hranice pošle ministerstvo celkem 2090 příslušníků Armády ČR, kteří budou pomáhat policistům a hasičům. Nakonec Hamáček uvedl, že počet otevřených přechodů bude možné v závislosti na situaci měnit.

Polsko v posledních dnech zpřísnilo zdravotní kontroly na svých hranicích, hraniční přechody však zatím pro cizince neuzavírá. Slovensko již své hranice uzavřelo pro všechny cizince, na území tak budou vpuštěny jen osoby, které tam mají trvalý nebo přechodný pobyt.

