Škoda od dubna zdražila své modely napříč celou nabídkou, takže například taková Scala nebo Kamiq vyjdou až o 20.000 Kč dráž, zatímco elektrické Citigoe iV po dříve výhodném startu už atakuje základní cenu půl milionu korun. Že je zdražování modelů v období pandemie koronaviru a celkového útlumu ekonomiky vysoce nevhodné, si přitom myslí i předseda odborů KOVO Jaroslav Povšík.

Dle Povšíka, který je rovněž členem dozorčí rady Škody Auto, je nynější zvýšení cen vozů až o 4 % tristní. K současné situaci se předseda odborů vyjádřil v posledním vydání Škodováckého odboráře, kde uvádí, že lehké zdražování bylo na pořádku dne, v tuto chvíli a v této výši je nicméně nestandardní.

„Samozřejmě ceny se upravovaly vždy, řekněme o jedno procento, to bylo ještě přijatelné. Momentální rozsah zdražení ve výši až čtyř procent je opravdu vysoký, naprosto nešťastně načasovaný do světa zkoušeného pandemií COVID-19, do sílící finanční krize, kdy například v České republice nemůžeme vozy ani prodávat,“ uvedl Povšík.

Škoda stejně jako další automobilky nejen koncernu VW pozastavily v Evropě výrobu z důvodu potlačení šíření nákazy novým koronavirem. A přestože se má činnost výrobce zase pomalu oživovat, nikdo přesně neví, kdy se provoz rozjede opět na sto procent. Dle mluvčího Škody Pavla Jíny teď ani nemůže automobilka zákazníkům přesně zajistit termín dodání nově objednaného vozu.

Výrazné zdražení během těchto podmínek se může zdát naprosto kontraproduktivní. Mluvčí automobilky ovšem také uvedl, že tento krok byl naplánován už několik měsíců zpátky, přičemž na růst cen má vliv rovněž inflace nebo růst ceny energií. Škoda prý chápe, že zdražení není v době pandemie úplně šťastné, přesto ale nešlo odložit.

„V této branži dělám dlouho, a toto jsem nečekal. Jako člen dozorčí rady Škoda Auto musím zjistit, jak vůbec rozhodnutí o navýšení cen probíhalo. Pokud někdo postupoval podle víry, že ekonomiku nahodí jen sám spotřebitel, tak je to zcela scestné. Ekonomiku musí nahodit stát, banky a zdravé podniky,“ dodal ve svém komentáři Povšík.

