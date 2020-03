Koronavirus má další dvě oběti. Autosalony v Paříži a Detroitu letos nebudou

Pandemie koronaviru COVID-19 řádí po celém světě a ruší jednu automobilovou akci za druhou. Nejdřív nás to stálo autosalon v Ženevě a první závody Formule 1. Závod 24 hodin Le Mans a Festival rychlosti v Goodwoodu se prozatím odložili na podzim. Nyní přichází první informace o chystaném autosalonu v Paříži.

Nejromantičtější autosalon, který se měl konat od 1. do 11. října, se ruší. Neznamená to ale úplnou stopku, některé vedlejší součásti výstavy, mezi měž patří třeba Movin´On či Smart City, se nejspíš uskuteční. Spíše než pro nadšence to tak vypadá na výstavu pro byznysmeny.

„Nic nebude jako dříve a tato krize nás musí naučit být agilní, kreativní a inovativnější než kdy jindy," komentovali organizátoři nutná opatření. Oznámení o zrušení hlavní části programu přišlo krátce poté, co byl zrušen i autosalon v Detroitu (NAIAS). Oba dva autosalony by se měly vrátit v roce 2021. V letošním roce ale budeme muset doufat alespoň v uskutečnění odložených událostí.