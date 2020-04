Výrobu museli v minulých týdnech z logických důvodů pozastavit všichni tuzemští výrobci osobních vozů, jenže zatímco v kolínské TPCA se začne situace vracet do starých kolejí zřejmě až v pátek 17. dubna a mladoboleslavská Škoda počítá s obnovením výroby od 27. dubna (výroba v obou závodech pozastavena 18. března), v nošovické automobilce Hyundai se vyrábí už od dnešního rána (výroba přerušena 21. března).

Zaměstnanci během nuceného volna dostávali 70 % platu. Právě peníze budou pro řadu z nich tím nejsilnějším argumentem, proč se vrátit zpátky do práce. "Pořád lepší pracovat za 100 % platu, než být doma za 70. Myslím si, že je v pořádku, že se to obnovilo. Ani předtím jsem nezaznamenal nějaké problémy," řekl dnes ráno ČTK jeden ze zaměstnanců, který přijel na ranní směnu.

V Nošovicích se začíná s ranní a odpolední směnou s tím, že zaměstnanci, na které zrovna vyšla noční směna, zůstávají doma se 70 % platu. Zároveň jsou ale připraveni nastoupit do práce v případě, že by během restartu výroby pochyběli zaměstnanci.

V souvislosti se stále trvajícím nouzovým stavem výrobce zavedl bezpečnostní opatření, která mají zamezit šíření nebezpečného viru. "Omezujeme setkávání zaměstnanců. Jako příklad mohu uvést speciální režim v kantýnách, kde lidé budou chodit postupně a zároveň budou mít takové miniboxy, ve kterých budou odděleni od ostatních," řekl ČTK mluvčí závodu Pavel Barvík.

Odstávka v nošovické továrně automobilky Hyundai se dotkla i dodavatelů, kteří jsou na výrobu vázáni. Desítky firem už rovněž obnovují výrobu. "Tito dodavatelé jsou s námi sladěni a fungují v režimu stejně jako my. Jen v Moravskoslezském kraji se to týká 12.000 zaměstnanců, z nichž 3300 pracuje pro nás, 8700 pro přímé dodavatele," řekl ČTK Barvík. Mluvčí závodu dále uvedl, že se Hyundai i kvůli opatřením na hranicích předzásobil potřebními díly.

"Bezpečné asi teď není nic, ale my musíme jít dál. Už to asi propukne a budeme to mít asi všichni, život se nezastaví kvůli tomu, že je nemoc, a do práce lidi chodit musí. Musí vydělávat a musí platit účty. Bohužel, musíme se s tím poprat," komentoval pro ČTK současnou situaci další ze zaměstnanců.

Zdroj: ČTK