Korejci proti Bentley Continental GTC: Koncept Genesis X Convertible by měl zamířit do výroby

Superluxusní kabriolet s impozantními rozměry a elektrickým pohonem se podle zákulisních informací stane realitou.

Značka Genesis se se svou řadou sedanů, kombi, crossoverů, SUV i limuzín úspěšně etablovala jako vyzyvatel zavedených luxusních výrobců. Zhruba před čtrnácti dny světu ukázala prototyp X Convertible Concept jakožto třetí vůz v řadě studií, které – jak jinak – ukazují směr, jímž se bude v budoucnu ubírat design.

Rozměrné elektrické kabrio by dle serveru Automotive News mělo zamířit do výroby. S informací přišel předseda národního poradního sboru prodejců značky Genesis, podle nějž sdělil kreativní ředitel Luc Donckerwolke dealerům, že vůz zamíří do showroomů.

„Když to (Donckerwolke) sdělil na setkání dealerů - říct to před několika stovkami dealerů Genesis – to je docela dobré znamení,“ uvedl předseda rady Peter Lanzavecchia. „Nevím, jestli bude stát přes 200.000 nebo 300.000 dolarů, ale zaručuji, že až přijde do našich showroomů, zažijeme spoustu výkupů Bentley Continental,“ čiší optimismem.

„Byla by to skutečná vlajková loď značky. A přestože by objem prodejů mohl být extrémně omezený, myslím, že výroba tohoto kabrioletu by pomohla dát vykřičník na konec věty, že Genesis je plnohodnotná skutečná luxusní značka,“ dodává Lanzavecchia.