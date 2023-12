Korejci nasazují sněhové řetězy pomocí tlačítka. Integrovali je přímo do kola

Řidičům v horských oblastech by nový typ sběhových řetězů značně ušetřil práci.

Nedávno jsme tu měli příspěvek na téma sněhových řetězů a jejich úmorné nasazování či sundávání se zkřehlými prsty. Skoro to vypadá, že ho četly i Hyundai s Kiou a rázem odpověděly patentem na mnohem pohodlnější způsob boje se sněhem a ledem.

Jak by se vám líbilo zvýšit trakci na zledovatělém povrchu pouhým stiskem tlačítka? Obě značky přicházejí se „sněhovými řetězy“ integrovanými přímo do kola. V podstatě jde o princip dnešních plastových pásků, které se po jednom nasazují na kolo. Po obvodu kola je šest modulů ze slitiny s tvarovou pamětí, jejíchž vysunutí a zasunutí je ovládáno elektricky po vyslání impulzu třeba aktivací zimního režimu jízdy.

Dráty se vysunou z radiálních drážek a zaštítí zvýšenou trakci. Pokud již nejsou třeba, opět se elektricky zasunou do kanálků. To znamená, že nijak neomezují jízdu po hladkém asfaltu. Při přirozeném opotřebení pneumatiky je řidič upozorněn dříve, než by se plášť sjel až na výsuvné modely.

Nápad má momentálně podobu patentu podaného na úřadu v Jižní Koreji. Značky zkoumají soulad s legislativou a životaschopnost sériové výroby.