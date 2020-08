Korby pick-upů mohou vyrábět elektřinu. Stačilo aplikovat jednoduchý nápad

Získání a uchovávání elektřiny všemi možnými způsoby je teď velmi populární téma napříč různými obory. Slunce je v tomto ohledu pořád dost v kurzu. Dokonce už se podařilo vyrobit transparentní solární panely, které mohou sloužit jako okna. Existují také okenní rolety, které na sobě mají miniaturní solární panely.

Doba, kdy budou na rozpálené čelní okno auta pražit sluneční paprsky a baterii tím bude narůstat šťáva, je však ještě daleko. Spousta firem se v tomto oboru snaží přinést něco nového. S jedním zajímavým nápadem přišla třeba společnost Worksport.

Firma vyrábí panely na přikrývání úložného prostoru pick-upů. Vedle těchto krytů vyrábí na korby třeba také hliníkové konstrukce. Nyní přišla s krytem, který je pokrytý sklopnými solárními panely. Tyto panely jsou tedy schopné sbírat sluneční energii a poté ji uchovat do bateriových modelů, které jsou na vnitřní straně korby.

Tyto moduly by mohly později mít vedení přímo do baterií elektrických pick-upů. Steven Rossi, předseda představenstva společnosti, chce tímto pomoct nové vlně elektrických pick-upů se získáváním elektřiny. Panely pochopitelně neprodlouží razantně dojezd, ale jako pomocník určitě poslouží.

Výrobce se připravuje na modely pro elektrické pick-upy od společností GM, Ford, Tesla, Bollinger či Rivian. Otázkou je, proč by si tuto technologii nedaly automobilky do nových pick-upů samy. Aktuálně se elektřina půjde dát použít třeba k nabití telefonu. Cena zatím není známá. Pokud se podíváme do minulosti, nejde vlastně o nic nového. Solárními panely byly pokryty třeba vozy Fister a jeden malý měl i Nissan Leaf.