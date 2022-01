Kopřivnické Tatře se v roce 2021 dařilo. Neomezila výrobu a náklaďáků prodala nad plán

Pěkně divoký loňský rok si může český výrobce nákladních vozidel jen pochvalovat. Vyráběl a prodával více, než bylo původně odhadováno.

Tradičnímu českému výrobci nákladních, užitkových a armádních vozidel se podařilo navázat na úspěchy roku 2020, v němž nejen že nezastavil výrobu ani na den, ale také prodal 1186 vozů přesně dle plánu. Za loňský rok pak Tatra Trucks chtěli prodat 1220 vozidel, ale nakonec se počítadlo zastavilo na 1277 kusech. Polovina prodaných vozů mířila k armádám, 40 procent bylo dodáno do civilního sektoru a zbylých 10 procent odebraly záchranné složky. Na český a slovenský trh putovalo 40 procent vozů, zbytek šel do zahraničí.

Úspěchů se podařilo dosáhnout i na poli nových armádních zakázek z Belgie a Německa. Do Belgie bude ve spolupráci s výrobcem DAF Trucks dodáno 879 logistických nákladních vozidel CF v konfiguracích 4x4 a 8x8. Montáž proběhne v Kopřivnici, partnerská společnost Tatra Defence Vehicle pak vyvinula a dodá pancéřované kabiny. V závěru loňského roku pak bylo rozhodnuto o dodávce devíti tahačů těžkých návěsů pro belgické ministerstvo obrany.

Další významnou zakázkou je objednávka německého Bundeswehru na 76 hasičských vozidel na podvozku Tatra Force, které vzniknout ve spolupráci se společností Rosenbauer. Česká armáda pak loni dostala 30 vozů s hákovými nakladači, pracuje se také na nových kolových samohybných houfnicích a systémech protivzdušné obrany. Byla vyrobena první vozidla pro mobilní 3D radary MADR, vozy komunikačního rušení Starkom i podvozky pro obrněná vozidla Titus. AČR dále dostane podvozky pro cisternová vozidla. Na Ukrajinu byly dodány první desítky kusů vozů Tatra Force.

V loňském roce si společnost Tatra Trucks také připomněla desetileté výročí od startu výroby modelové řady Phoenix. Zákazníci odebrali přes 3650 kusů – vůz mimochodem v roce 2012 získal prvenství v prestižní anketě International Truck of the Year. Rovněž začal vývoj prototypu vozu s vodíkovým pohonem, na němž Tatra spolupracuje s českými výzkumnými organizacemi a vysokými školami. V provozu by měl být již koncem letošního roku.